Фильмы с загадками, которые не все разгадали

Фильм «Рестлер» (2008) оставил неоднозначные впечатления у зрителей. Для актёра Микки Рурка , одной из главных звёзд Голливуда восьмидесятых-девяностых, чья слава заметно померкла в новом тысячелетии, спортивная драма стала возвращением на большой экран. Но финал для публики остался непонятен: лента завершается прыжком с высоты главного героя, и нет ясности, выжил он после этого или погиб. Режиссёр Даррен Аронофски дал аудитории надежду, что герой Рурка всё-таки остался в живых, но вот сам актёр в одном из интервью предположил, что героя настигла смерть. О других загадках в фильмах, над которыми ломали голову зрители, рассказывает видео.