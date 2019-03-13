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Фильмы с загадками, которые не все разгадали 

Рамблер 6 часов назад
Фильм «Рестлер» (2008) оставил неоднозначные впечатления у зрителей. Для актёра Микки Рурка, одной из главных звёзд Голливуда восьмидесятых-девяностых, чья слава заметно померкла в новом тысячелетии, спортивная драма стала возвращением на большой экран. Но финал для публики остался непонятен: лента завершается прыжком с высоты главного героя, и нет ясности, выжил он после этого или погиб. Режиссёр Даррен Аронофски дал аудитории надежду, что герой Рурка всё-таки остался в живых, но вот сам актёр в одном из интервью предположил, что героя настигла смерть.
О других загадках в фильмах, над которыми ломали голову зрители, рассказывает видео.
Фильмы , Видео , Микки Рурк
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