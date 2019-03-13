Фильмы о сильных женщинах

В кино героем, изменившим жизнь других людей, часто оказывается мужчина, а вот картин о сильных женщинах кинематограф предлагает немного. Одна из таких картин — «Суфражистка» (2015). Фильм повествует о первых суфражистках, участницах появившегося в конце 19 века в Великобритании течения. Главная героиня входит в радикальную группировку суфражисток, которые устраивают публичные агрессивные акции в поддержку избирательного права женщин. Видео рассказывает о других лентах про женщин, изменивших течение истории.