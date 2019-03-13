Так плохо, что даже хорошо: наше кино с невразумительным сюжетом

Кажется, некоторые российские фильмы сняты только ради того, чтобы собрать побольше денег в прокате.

"Гитлер капут!", 2008

Эта комедийная картина режиссера Марюса Вайсберга задумывалась как пародия и сатира, но вышло у создателей, мягко говоря, не очень. Если серьезно посмотреть на то, что происходит в фильме, то сюжета как такового найти не получится. Зато лента переполнена свастикой, пошлостью (вроде Эвелины Бледанс , которая извлекает из-под юбки пулеметы, или Анны Семенович , метафорично изображающая акт любви с Павлом Деревянко ) и шутками, вроде коверканья названий "Гитлерово", "Капутово", "Гестаповка", "Хэндехохово" и т.д. Ни зрители, ни тем более критики фильм не оценили. Кроме того, лента получила антипремию "Серебряная калоша" в номинации "Массаракш года, или Кино не тонет".

"Горько 2", 2014

Кадр из фильма "Горько 2"

Это продолжение известной комедии Жоры Крыжовникова "Горько", которая полюбилась нашим зрителям за то, что в ней все показано "как в жизни". Но если первый фильм, действительно, был местами смешной и напоминал русские гуляния, то сюжет второй ленты выглядит слишком нереалистично, несмотря на то, что создатели пытаются подать его под тем же соусом "как в жизни". В первом фильме все веселые моменты складывались вокруг свадьбы главных героев и ее организации. Во втором фильме суть в том, что отчим главной героини прикидывается мертвым, а все остальные таскаются с гробом и пытаются организовать его похороны. И кстати, им это удается. Неожиданно для зрителей живого человека закапывают, а поминки превращаются в настоящий цирк с ведущим Сергеем Светлаковым , безумными танцами, громкой музыкой и бразильскими полураздетыми девушками.

"Черная роза", 2014

Кадр из фильма "Черная роза"

Картина режиссера Александра Невского должна была получиться криминальным боевиком с запутанным сюжетом. Но если посмотреть ее от начала до конца, то выяснится, что главной интриги не хватило для того, чтобы раскрыть суть фильма. В Лос-Анджелесе происходит серия жестоких убийств. Маньяк оставляет записки на русском языке, из-за чего полиция решает нанять майора Казатова из Москвы (к слову сказать, его играет сам режиссер). В конце фильма, когда преступник все еще не найден, напарница Казатова от отчаяния предполагает, что, возможно, он не русский вовсе, а только притворяется, чтобы запутать следствие. Тогда Казатов (которого наняли именно из-за записок) говорит, что, вероятно, она права, ведь в посланиях — сплошные ошибки. Почему он молчал все это время, непонятно!.. Как непонятна и сама тактика распутывания дела: весь фильм русский полицейский говорит: "Преступник начнет совершать ошибки, и тогда мы его возьмем", из-за чего погибает то ли четыре, то ли пять женщин…

Фильм оказался провальным как по кассовым сборам, так и по отзывам зрителей и критиков. Кстати, многие отмечали абсурдность сценария, большое количество клише из боевиков 80-90-х и слабую актерскую игру главного героя в исполнении Александра Невского.