Экранные коты, которые стали звездами

Животные-актеры легко и просто обыгрывают даже звезд первой величины, ведь такой естественности в кадре сложно добиться человеку. И мало кто сможет сравниться с обычной кошкой в грации, невозмутимости и очаровательной таинственности в ее глазах, когда просто смотрит на зрителя.

Вспомним самых популярных усатых-полосатых звезд. Кстати, первые котики на экране появились в 1894 году в экспериментальном видео Уильяма Диксона "Кошачий бокс". Первые кинозвезды среди людей появятся значительно позже.

Кадр из фильма "Чужой"

Джонси ("Чужой")

Рыжий напарник Эллен Рипли даст фору всем инопланетным ужасам. Не считая главной героини, он единственный выживший член команды космического корабля "Ностромо".

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Просто Кот ("Завтрак у Тиффани")

Питомец Холли Голайтли, которому она принципиально не дает имени и отпускает в конце, только для того, чтобы броситься на его поиски.

Кадр из фильма "Из России с любовью"

Кот Блофельда ("Из России с любовью" и еще несколько фильмов франшизы)

Визитная карточка постоянного злодея бондианы. В первых фильмах крупно показывали только его руки и белого ангорского кота. Можно сказать, официальное лицо героя.

Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"

Черч ("Кладбище домашних животных")

С него и начались все проблемы семьи Крид. Оживший питомец вернулся к хозяевам и задал жару.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Косолапсус ("Гарри Поттер и узник Азкабана")

Любимый питомец Гермионы Грейнджер появляется в третьем фильме франшизы и помогает вывести на чистую воду одного из приспешников Волдеморта.

Кадр из фильма "Крестный отец"

Кот Вито Корлеоне ("Крестный отец")

Могущественный босс держит его на руках и произносит свой знаменитый монолог о просьбе без уважения.

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Бликстер ("Исчезнувшая")

Кот наблюдает за разрушением брака главных героев и логически завершает фильм. Именно у него ищет утешения герой Аффлека в финале.

Кадр из фильма "Люди в черном"

Орион ("Люди в черном")

Этот кот является хранителем целой галактики. Буквально носит ее в качестве ошейника.

Салем ("Сабрина — маленькая ведьма")

Пусть он кот механический, но как без него обойтись в нашей подборке? Не у каждого кота в активе — неудачный захват мира, в результате которого бывшего злодея и превратили в пушистого питомца. Авторы сериала подтвердили давнее подозрение — кошки могут захватить наш мир.

Кадр из фильма "Капитан Марвел"

Гуся ("Капитан Марвел")

В этом году в полку кинокотов прибыло. Вместе с главными героями кошка отправляется в космос и дает настоящий бой инопланетным захватчикам. У кошки супергероини есть своя сверхспособность.

Кадр из фильма "Гарри и Тонто"

Тонто ("Гарри и Тонто")

Кот является единственным спутником в путешествии главного героя через всю Америку. Формально герой не одинок, но его самый близкий друг — кот.

Кадр из фильма "Кот из космоса"

Кот ("Кот из космоса")

Честно говоря, мы давно подозревали, что коты на самом деле пришельцы с более развитым интеллектом. Но врожденная интеллигентность и лень дают нам шанс остаться хозяевами своей планеты. Герой этого фильма — пилот инопланетного космического корабля, который скрывается от правительства США, так как их звездолет земляне сбили. Но для всех он — просто кот с волшебным ошейником.