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Настоящая история кулона из фильма «Титаник» 

Рамблер 4 часа назад
Фильм «Титаник» вышел в 1997 году, но и сегодня, спустя больше двух десятков лет после премьеры, числится в списке хитов. Но многих зрителей всерьёз заинтриговала не только любовная линия главных героев, но и история загадочного кулона, который появился на экране. Режиссёр Джеймс Кэмерон постарался воспроизвести в картине реальные подробности катастрофы, поэтому тщательно отнёсся к изучению документов и воспоминаний. Почти у всех персонажей были реальные прототипы, но был ли прообраз у кулона «Сердце океана», который получила в подарок от жениха главная героиня ленты Роуз? Видео раскроет тайну синего камня.
Фильмы , Видео , Джеймс Кэмерон
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