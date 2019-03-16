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Как выглядит постапокалипсис в кино 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Обливион"
Интересно сравнить, как видят режиссеры мир после катастрофы. Мы выбрали три разных фильма.

«Безумный Макс 2: Воин дороги», 1981

Джордж Миллер
Кадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"
Действие первого "Безумного Макса" происходит в недалеком будущем в Австралии. В стране царит хаос, но все-таки мир нельзя назвать постапокалиптичным. Зато продолжение показывает нам настоящий хаос и анархия: тоталитарное и коррумпированное общество и отсутствие организованного правительства.
Кадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"
В мире закончились запасы нефти, поэтому бензин стал основным ресурсом, за которым охотятся люди. Кроме того, не осталось оружия и патронов — выжившие стреляют из луков и арбалетов.
Кадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"
Кадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"
Конечно, отдельного внимания заслуживают безумные машины, обвешанные шипами и проволокой, и люди с ирокезами, украшающие себя лохмотьями и кожаными нарядами.

"Я — легенда", 2007

Френсис Лоуренс
Кадр из фильма "Я — легенда"
Почти весь фильм главный герой Роберт Невилл проводит один на руинах когда-то процветавшего Нью-Йорка. Сейчас город полностью разрушен, его постепенно захватывает природа, а по ночам выходят на охоту зараженные опасным вирусом люди. Этот вирус и стал началом апокалипсиса.
Кадр из фильма "Я — легенда"
Кадры руин Нью-Йорка и тотальное одиночество главного героя, который потихоньку сходит с ума, вызывают у зрителя невероятную тоску.

"Обливион", 2013

Джозеф Косински
Кадр из фильма "Обливион"
В этом фильме показано отдаленное будущее — 2077 год, в котором на нашей планете живут всего два человека. Он — инженер, следящий за исправностью дронов, она — связистка, координирует действия с командованием.
Кадр из фильма "Обливион"
Все остальное человечество находится на удаленной станции "Тет" в космосе, потому что Земля непригодна для жизни после нашествия инопланетян, которые разрушили Луну, вызвав тем самым жуткие землетрясения и цунами.
Кадр из фильма "Обливион"
Однако на планете остались гигантские башни-станции по переработке морской воды в термоядерную энергию, которые необходимо охранять от инопланетных "Падальщиков".
Комментарии1
Фильмы , Джозеф Косински , Джордж Миллер , Френсис Лоуренс
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