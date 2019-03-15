Мультики, запрещённые в разных странах

Кажется, что в мультфильмах нет ничего криминального, ведь они создаются для детской аудитории. Между тем, некоторые анимационные истории и мультипликационные сериалы запрещены в некоторых странах. Так, популярный мультипликационный фильм «Шрек 2» запрещён в Израиле. Дело в том, что в оригинальной версии герои отпустили сомнительную шутку по поводу израильского музыканта Давида Д’Ора, представлявшего страну на конкурсе «Евровидение-2004». Исполнитель был оскорблён и добился, чтобы мультик в стране запретили.