Критики назвали худший фильм о мире Гарри Поттера

Рейтинг худших и лучших кинолент о вселенной юного волшебника был опубликован изданием The Independent.

В тройке худших фильмов на первом месте оказались "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Критики отметили слишком много бестолковых связей и разоблачительных бесед в картине. И сравнили ее с провальными приквелами "Звездных войн".

Второе место досталось фильму "Гарри Поттер и орден Феникса". Его упрекнули в недостаточной эмоциональной сложности и тотальном сокращении первоисточника при экранизации. А ведь это самая объемная книга Роулинг о приключениях Гарри Поттера

Третье место получила первая часть "Даров смерти". По сути вся картина — лишь предыстория к эффектному финалу. Даже анимационная история трех братьев, по мнению экспертов, не сделала фильм незабываемым.

А вот экранизация третьей книги "Гарри Поттер и узник Азкабана" была признана лучшим фильмом франшизы. Критики похвалили работу Куарона за визуальный баланс между красотой и страхом, светом и тьмой. Самому жуткому существу во вселенной — дементору — противостоит самое восхитительное создание — патронус. При этом фильм пронизан чувством утраты, которое воплощают такие герои как Римус Люпин и Сириус Блэк.

Второе и третье место в списке лучших кинолент о Гарри Поттере заняли картины "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и кубок огня" соответственно.