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Критики назвали худший фильм о мире Гарри Поттера 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Рейтинг худших и лучших кинолент о вселенной юного волшебника был опубликован изданием The Independent.
В тройке худших фильмов на первом месте оказались "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Критики отметили слишком много бестолковых связей и разоблачительных бесед в картине. И сравнили ее с провальными приквелами "Звездных войн".
Второе место досталось фильму "Гарри Поттер и орден Феникса". Его упрекнули в недостаточной эмоциональной сложности и тотальном сокращении первоисточника при экранизации. А ведь это самая объемная книга Роулинг о приключениях Гарри Поттера.
Третье место получила первая часть "Даров смерти". По сути вся картина — лишь предыстория к эффектному финалу. Даже анимационная история трех братьев, по мнению экспертов, не сделала фильм незабываемым.
А вот экранизация третьей книги "Гарри Поттер и узник Азкабана" была признана лучшим фильмом франшизы. Критики похвалили работу Куарона за визуальный баланс между красотой и страхом, светом и тьмой. Самому жуткому существу во вселенной — дементору — противостоит самое восхитительное создание — патронус. При этом фильм пронизан чувством утраты, которое воплощают такие герои как Римус Люпин и Сириус Блэк.
Второе и третье место в списке лучших кинолент о Гарри Поттере заняли картины "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и кубок огня" соответственно.
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Фильмы , Гарри Поттер
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