Пять главных премьер недели

Что смотреть в кино с 21 марта.

"Балканский рубеж"

Действие фильма происходит в 1999 году в Югославии, во время военного конфликта. Российская спецгруппа, которой командует Андрей Шаталов , получает задание взять под контроль аэропорт Слатина в Косово, как важный стратегический объект. Российским десантникам необходимо удержать его до прихода подкрепления, а для этого приходится вступить в схватку с террористами. Среди заложников оказывается любимая девушка командира спецгруппы, Ясна.

"Стертая личность"

Сын баптистского пастора Джеррард Конли обнаруживает свою гомосексуальность и признается в этом родителям. Отец с матерью настаивают на том, чтобы юноша прошел курс терапии, дабы исправить свои «неправильные привычки». Джеррад соглашается, но между юношей и его врачом вскоре происходит конфликт.

"В объятиях лжи"

Девушка по имени Фрэнсис недавно потеряла мать. Девушка пытается справиться с депрессией и переезжает жить на Манхэттен, где в метро обнаруживает потерянную сумочку. Внутри оказываются документы. Френсис отправляется по указанному адресу, чтобы вернуть потерянную вещь и знакомится с пожилой вдовой по имени Грета. Женщина начинает опекать Френсис, окружив ее заботой и вниманием, которых той так не хватает. Но однажды Фрэнсис обнаруживает в шкафу Греты странные вещи и пытается прекратить общение. Но это не так просто.

"Трезвый водитель"

В центре сюжета — история молодого провинциала Артема, приехавшего в столицу в поисках красивой жизни. Устроившись работать водителем, он использует свою должность для знакомств с девушками. Правда, дорогие иномарки, владельцев которых он развозит как «трезвый водитель», ему приходится выдавать за свой автомобиль. Однажды он знакомится с девушкой, которая принимает его за миллионера и влюбляется в нее. Выкручиваться из нелепых ситуаций Артему становится с каждым разом все сложнее. А еще оказывается, что и девушка совсем не та, за кого себя выдавала.

"Волшебный парк Джун"

Девочка по имени Джун очень любит мечтать и фантазировать. И когда она приезжает с родителями в парк аттракционов, неподалеку от которого находится зоопарк с необычными животными, по ее уверению, умеющими говорить, ей, конечно, никто не верит.

Однажды в удивительном парке Джун встречает необычного зверька, которому нужна помощь. Девочка пытается справиться со множеством испытаний, которые помогут освободить ее нового друга.