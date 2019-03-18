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Пять главных премьер недели 

Рамблер 4 часа назад
Что смотреть в кино с 21 марта.

"Балканский рубеж"

Действие фильма происходит в 1999 году в Югославии, во время военного конфликта. Российская спецгруппа, которой командует Андрей Шаталов, получает задание взять под контроль аэропорт Слатина в Косово, как важный стратегический объект. Российским десантникам необходимо удержать его до прихода подкрепления, а для этого приходится вступить в схватку с террористами. Среди заложников оказывается любимая девушка командира спецгруппы, Ясна.
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"Стертая личность"

Сын баптистского пастора Джеррард Конли обнаруживает свою гомосексуальность и признается в этом родителям. Отец с матерью настаивают на том, чтобы юноша прошел курс терапии, дабы исправить свои «неправильные привычки». Джеррад соглашается, но между юношей и его врачом вскоре происходит конфликт.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"В объятиях лжи"

Девушка по имени Фрэнсис недавно потеряла мать. Девушка пытается справиться с депрессией и переезжает жить на Манхэттен, где в метро обнаруживает потерянную сумочку. Внутри оказываются документы. Френсис отправляется по указанному адресу, чтобы вернуть потерянную вещь и знакомится с пожилой вдовой по имени Грета. Женщина начинает опекать Френсис, окружив ее заботой и вниманием, которых той так не хватает. Но однажды Фрэнсис обнаруживает в шкафу Греты странные вещи и пытается прекратить общение. Но это не так просто.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Трезвый водитель"

В центре сюжета — история молодого провинциала Артема, приехавшего в столицу в поисках красивой жизни. Устроившись работать водителем, он использует свою должность для знакомств с девушками. Правда, дорогие иномарки, владельцев которых он развозит как «трезвый водитель», ему приходится выдавать за свой автомобиль. Однажды он знакомится с девушкой, которая принимает его за миллионера и влюбляется в нее. Выкручиваться из нелепых ситуаций Артему становится с каждым разом все сложнее. А еще оказывается, что и девушка совсем не та, за кого себя выдавала.
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"Волшебный парк Джун"

Девочка по имени Джун очень любит мечтать и фантазировать. И когда она приезжает с родителями в парк аттракционов, неподалеку от которого находится зоопарк с необычными животными, по ее уверению, умеющими говорить, ей, конечно, никто не верит.
Однажды в удивительном парке Джун встречает необычного зверька, которому нужна помощь. Девочка пытается справиться со множеством испытаний, которые помогут освободить ее нового друга.
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Фильмы , Видео , Андрей Шаталов
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