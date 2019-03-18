5 фильмов для любителей головоломок

Некоторые фильмы забываются практически сразу после просмотра. Но к лентам из этой подборки это не относится. Каждую картину придется осмыслить, а быть может, и пересмотреть несколько раз, чтобы разобраться в хитросплетениях сюжета.

“Помни”, 2000

Кадр из фильма "Помни"

Нолан — мастер по части запутанных фильмов. «Помни» — это история о мужчине по имени Леонард, страдающем редким психическим расстройством. После смерти жены он не может удержать в памяти ни одно событие дольше 15 минут. А вот все, что случилось до трагедии, помнит отлично. Леонард хочет найти убийцу жены и отомстить, но сделать это ему крайне сложно, ведь он забывает все, что уже для этого сделал. Молодой человек находит выход, начиная оставлять самому себе записки и фотографии.

“Господин Никто”, 2009

Кадр из фильма «Господин Никто»

Режиссер: Жако ван Дормель

В центре сюжета фильма о бесконечных вариантах возможностей в жизни человека — повествование 118-летнего мужчины по имени Немо, оставшимся последним из смертных на планете. Все остальные уже давно не стареют и не погибают, поскольку ученые нашли возможность искусственно обновлять клетки организмов людей. Бессмертные жители земли наблюдают за тв-шоу, в котором немо рассказывает истории о своей жизни. Правда, рассказы его порой взаимоисключают друг друга. Зрители гадают, какой же была настоящая жизнь Немо.

“12 обезьян”, 1995

Кадр из фильма «12 обезьян»

Созданный на основе французской короткометражки «Взлетная полоса» фильм обрел статус культового. Ужасный вирус истребил огромную часть жителей планеты, и главному герою предстоит отправиться в прошлое, чтобы собрать о нем как можно больше информации.

“Шоссе в никуда”, 1997

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

Режиссер Дэвил Линч

Было бы странно ожидать от Линча легкого и «проходного» фильма. Этот, по словам авторов, «нуаровый хоррор XXI века» — настоящий лабиринт существующих параллельно миров и таинственных знаков. В центре сюжета — саксофонист Фред Мэдсон, приговоренный к казни за убийство своей жены. Но в исполнение приговор привести оказывается затруднительно: в камере вместо Фреда обнаруживают совсем другого человека.

“Облачный атлас”, 2012

Кадр из фильма «Облачный атлас»

Этот фантастический эпос охватывает повествованием целые века, а актеры играют в нем множество ролей. Множество историй, порой кажущихся абсолютно несвязными, объединены вместе одной темой, а действия каждого героя в прошлом являются причинами происходящего в настоящем и тем, что должно случиться в будущем.