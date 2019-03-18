5 фильмов для любителей головоломок 

Некоторые фильмы забываются практически сразу после просмотра. Но к лентам из этой подборки это не относится. Каждую картину придется осмыслить, а быть может, и пересмотреть несколько раз, чтобы разобраться в хитросплетениях сюжета.
“Помни”, 2000
Кадр из фильма "Помни"
Режиссер: Кристофер Нолан
Нолан — мастер по части запутанных фильмов. «Помни» — это история о мужчине по имени Леонард, страдающем редким психическим расстройством. После смерти жены он не может удержать в памяти ни одно событие дольше 15 минут. А вот все, что случилось до трагедии, помнит отлично. Леонард хочет найти убийцу жены и отомстить, но сделать это ему крайне сложно, ведь он забывает все, что уже для этого сделал. Молодой человек находит выход, начиная оставлять самому себе записки и фотографии.
“Господин Никто”, 2009
Кадр из фильма «Господин Никто»
Режиссер: Жако ван Дормель
В центре сюжета фильма о бесконечных вариантах возможностей в жизни человека — повествование 118-летнего мужчины по имени Немо, оставшимся последним из смертных на планете. Все остальные уже давно не стареют и не погибают, поскольку ученые нашли возможность искусственно обновлять клетки организмов людей. Бессмертные жители земли наблюдают за тв-шоу, в котором немо рассказывает истории о своей жизни. Правда, рассказы его порой взаимоисключают друг друга. Зрители гадают, какой же была настоящая жизнь Немо.
“12 обезьян”, 1995
Кадр из фильма «12 обезьян»
Режиссер: Терри Гиллиам
Созданный на основе французской короткометражки «Взлетная полоса» фильм обрел статус культового. Ужасный вирус истребил огромную часть жителей планеты, и главному герою предстоит отправиться в прошлое, чтобы собрать о нем как можно больше информации.
“Шоссе в никуда”, 1997
Кадр из фильма «Шоссе в никуда»
Режиссер Дэвил Линч
Было бы странно ожидать от Линча легкого и «проходного» фильма. Этот, по словам авторов, «нуаровый хоррор XXI века» — настоящий лабиринт существующих параллельно миров и таинственных знаков. В центре сюжета — саксофонист Фред Мэдсон, приговоренный к казни за убийство своей жены. Но в исполнение приговор привести оказывается затруднительно: в камере вместо Фреда обнаруживают совсем другого человека.
“Облачный атлас”, 2012
Кадр из фильма «Облачный атлас»
Режиссеры: Лилли Вачовски, Лана вачовски, Том Тыквер
Этот фантастический эпос охватывает повествованием целые века, а актеры играют в нем множество ролей. Множество историй, порой кажущихся абсолютно несвязными, объединены вместе одной темой, а действия каждого героя в прошлом являются причинами происходящего в настоящем и тем, что должно случиться в будущем.