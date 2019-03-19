Домогаров-младший хочет снять отца в своем фильме

Сын известного актера приступил к съемкам фильма «Пальма». В основе сюжета — история об овчарке, которая два года ждала в аэропорту бросившего ее хозяина.

В одной из ролей Домогаров-младший планирует снять своего звездного отца Александра Домогарова

В интервью “ Комсомольской правде ” начинающий режиссер рассказал, что отец проявил интерес к картине и Домогаров-младший надеется, что им удастся поработать вместе, если актер найдет время для участия в проекте в своем плотном съемочном графике, а также согласится на небольшой гонорар.

Александр Домогаров-младший отметил, что у съемочной группы серьезные проблемы с финансированием фильма, поскольку с начинающим режиссером не особенно стремятся подписывать контракты продюсеры. Для того, чтобы начать работу над картиной, Александру пришлось урезать гонорары себе и актерам. Но члены съемочной группы отнеслись к этой вынужденной мере с пониманием и согласились работать за небольшие деньги.

Сделает ли "скидку" сыну Александр Домогаров-старший, пока неизвестно.