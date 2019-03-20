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Фильмы со звездами, не ставшие хитами 

Рамблер 5 часов назад
Присутствие в фильме голливудской звезды не означает, что картина тут же станет хитом. Например, в боевике «Выхода нет» (2015) неожиданную роль сыграл Оуэн Уилсон. Артист известен участием в комедиях, но в этой ленте он преобразился в супергероя, который вынужден в чужой стране защищать семью от бандитов. Компанию Уилсону составил Пирс Броснан, которому роль супергероя куда привычнее, ведь он неоднократно снимался в Бондиане.
Видео рассказывает о других малоизвестных фильмах со звёздами первой величины.
Фильмы , Актеры , Видео , Пирс Броснан , Оуэн Уилсон
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