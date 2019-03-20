Хорошее кино, которое было почему-то запрещено в СССР

Фильмы в СССР не годились по многим причинам, поэтому много отличных лент зритель увидел через года.

"Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", 1977

На Западе "Новую надежду" показали в 1977, а вот советский зритель увидел картину с большим опозданием. Дело в том, что цензура углядела в ней политический подтекст. В то время Рейган назвал СССР "Империей зла", что почти совпадало с "Галактической империей зла" в фильме.

"Крестный отец", 1972

Кадр из фильма "Крестный отец"

Гангстерскую драму Фрэнсиса Форда Копполы на официальном уровне считали "пропагандой культа насилия", фильм был включен в "черный список" МВД Советского Союза с 1985 по 1989 годы. По другой версии, неофициальной, партийной советской верхушке показалось, что структура итальянской мафии напоминает структуру советской власти.

"Интервенция", 1968

Кадр из фильма "Интервенция"

Советская картина Геннадия Полока, в которой снялись такие звезды, как Высоцкий, Юрский, Копелян, Аросева, Золотухин, тоже подверглась цензуре. Суть в том, что режиссер показал революцию гротескно, в комедийном жанре: актеры постоянно переодевались в пестрые костюмы и фривольно шутили. К тому же главную роль в картине исполнил Владимир Высоцкий, а его творчество в то время не одобряли власти. Все это определило судьбу картины: ее выпустили в прокат только в 1987 году.

"Урок литературы", 1968

Кадр из фильма "Урок литературы"

Фильм снял режиссер Алексей Коренев по мотивам рассказа Виктории Токаревой "День без вранья". В нем учитель литературы решает целый день говорить только правду, но внезапно ему перестают все верить. Первоначально цензоры придрались к названию картины, которое должно было дублировать название рассказа.

Сценарист Георгий Данелия шутил, что не может быть только один день без вранья, иначе получается, что во все остальные советская власть врет.

Создатели пошли на уступку и переименовали ленту, но фильм все равно долго пролежал на полке под грифом "вражеская пропаганда": в нем усмотрели элементы несоветского и некоммунистического поведения главного героя и прославление рок-н-ролла.