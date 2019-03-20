Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Пиковая дама. Зазеркалье
Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Рожденный стать королем
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Время возмездия
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Комедия
Купить билет

Стало известно, где состоится премьера нового фильма Тарантино 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Совсем скоро у культового режиссера Квентина Тарантино состоится премьера нового фильма. Лента называется "Однажды в Голливуде". И уже известно, где впервые покажут фильм на широких экранах.
Лента будет представлена на Каннском кинофестивале, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники.
Фильм предположительно покажут 21 мая. Фанаты подсчитали, что это событие произойдет спустя ровно 25 лет после того, как зритель впервые увидел "Криминальное чтиво".
Мировая премьера состоится 26 июля. В России фильм покажут 8 августа.
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Уже опубликован трейлер киноленты, русскоязычную версию можно посмотреть на ютуб-канале Sony Pictures.
Рейтинги ожидания высоки, а поклонники режиссера с нетерпением ждут момента, когда смогут посмотреть новую работу Тарантино.
Фильмы , Квентин Тарантино
Читайте также
Видео
Программа Леонида Парфенова «Намедни» вернулась
ТВ
Хорроры, которые заслужили признание публики
Фильмы
Кира Найтли назвала свою любимую секс-сцену в кино
Актеры
Как на Мосфильме гасили звезды через диван
Актеры
Фильмы со звездами, не ставшие хитами
Фильмы Актеры
Как Василий Лановой потерял сына
Актеры
Из-за чего Вера Васильева хотела покончить с собой
Актеры
Звезды, которые не брезгуют плагиатом
ТВ
Существует ли проклятие «Последнего героя»
ТВ
Что на самом деле происходит на съемках фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение