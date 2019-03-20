Стало известно, где состоится премьера нового фильма Тарантино

Фото: Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Совсем скоро у культового режиссера Квентина Тарантино состоится премьера нового фильма. Лента называется "Однажды в Голливуде". И уже известно, где впервые покажут фильм на широких экранах.

Лента будет представлена на Каннском кинофестивале, сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники.

Фильм предположительно покажут 21 мая. Фанаты подсчитали, что это событие произойдет спустя ровно 25 лет после того, как зритель впервые увидел "Криминальное чтиво".

Мировая премьера состоится 26 июля. В России фильм покажут 8 августа.

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Уже опубликован трейлер киноленты, русскоязычную версию можно посмотреть на ютуб-канале Sony Pictures.

Рейтинги ожидания высоки, а поклонники режиссера с нетерпением ждут момента, когда смогут посмотреть новую работу Тарантино.