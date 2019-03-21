Режиссер «Т-34» снимет фильм о драматичном матче по шахматам

Студия "ТРИТЭ Никиты Михалкова" займется созданием фильма об одном из самых драматичных матчей в истории шахмат. Речь идет о чемпионате мира 1978 года.

Тогда за звание лучшего шахматиста мира поборолись Анатолий Карпов и Виктор Корчной, который за два года до этого бежал из Советского Союза и просил политическое убежище в Голландии. Проект был представлен Фонду кино.

Режиссером ленты выступит Алексей Сидоров , который недавно представил военный боевик "Т-34". Некоторые люди из его предыдущей команды также займутся созданием кино.