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Режиссер «Т-34» снимет фильм о драматичном матче по шахматам 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Т-34"
Студия "ТРИТЭ Никиты Михалкова" займется созданием фильма об одном из самых драматичных матчей в истории шахмат. Речь идет о чемпионате мира 1978 года.
Тогда за звание лучшего шахматиста мира поборолись Анатолий Карпов и Виктор Корчной, который за два года до этого бежал из Советского Союза и просил политическое убежище в Голландии. Проект был представлен Фонду кино.
Режиссером ленты выступит Алексей Сидоров, который недавно представил военный боевик "Т-34". Некоторые люди из его предыдущей команды также займутся созданием кино.
В фильме обещают показать Москву, Амстердам, Монреаль и Багио. Пока актерский состав не определен. Известно, что на женскую роль для любовной линии хотят пригласить зарубежную звезду. Сейчас рассматриваются варианты в лице Евы Грин и Милы Йовович.
Фильмы , Алексей Сидоров , Мила Йовович , Анатолий Карпов , Ева Грин
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