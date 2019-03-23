Фильмы, запрещенные про неожиданным причинам

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Фильмы, которые запретили из-за неожиданных причин 

Рамблер 5 часов назад
Даже качественный сценарий, первоклассные актеры и использование спецэффектов не гарантируют, что фильм выйдет на экраны. Иногда ленты запрещают из-за излишней откровенности, глупых шуток или неуместных персонажей.
1. Вторая часть «Шрека», которую выпустили в 2004 году, не попала на широкий экран в Израиле из-за шутки о кастрации.
2. Кинохит 2012 года «Голодные игры» запретили во Вьетнаме из-за большого количества довольно жестоких сцен с участием детей и подростков.
3. Сериал «Симпсоны» не показывают в Бирме, потому что желтый цвет в стране считается оппозиционным и антиправительственным. Большое количество желтого цвета в кино запрещено законодательно.
4. Легендарный фильм «Назад в будущее» мир увидел в 1985 году. Но китайские зрители не смогли оценить шедевральную ленту, ведь в Китае есть закон, запрещающий демонстрировать кино с призраками и путешествиями во времени.
5. Фильм «Ной» принес создателям неплохой доход в 2014 году. Но только не исламских стран. Там историю не показали, поскольку в исламе нельзя изображать пророков, а Ной — один из них.
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Фильмы , Видео
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