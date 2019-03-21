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Продолжение «Последнего богатыря» выйдет в 2020 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь"
Продолжение известной сказки "Последний богатырь" выйдет на экраны в конце 2020 года. Об этом сообщил один из продюсеров проекта Эдуард Илоян.
"В июне мы начнем съемки картины, они продлятся до конца 2019-го, затем почти год будет на пост-продакшн. Релиз запланирован на конец 2020 года", — сказал он.
Продюсер также поделился подробностями новой части фильма. Он рассказал, что сюжет будет сконцентрирован вокруг богатыря Ивана, который поймет, что сказочный мир "не для него". Он также пообещал появление нового героя "безбашенного и злого разбойника" Колобка. Он будет смоделирован с помощью компьютерной графики. Кто будет его озвучивать, пока неизвестно.
Предварительная дата премьеры назначена на 24 декабря. Фильм выйдет под названием "Последний богатырь: корень зла".
Напомним, первая часть "Последнего богатыря" вышла в 2017 году. Он стал самым кассовым фильмом года, его сборы составили 1,7 млрд рублей.
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