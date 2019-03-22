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Запрещенные фильмы, которые можно посмотреть в России 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Не шутите с Зоханом"
Эти комедии были запрещены в ряде разных стран. Юмор — дело тонкое, поэтому его не всегда могут оценить по достоинству.

"Интервью" (2014)

Кадр из фильма "Интервью"
По сюжету, два журналиста решают взять интервью у Ким Чен Ына для ток-шоу. Но в их планы вмешивается ЦРУ и просит устранить лидера. В этом фильме он был представлен не в самом лучшем свете, поэтому его запретили в Северной Корее. Представители президента даже пожаловались в ООН, так как посчитали, что фильм спонсирует терроризм и разжигает войну.

"Не шутите с Зоханом" (2008)

Американская комедия высмеивала межнациональный конфликт арабов и евреев, а сценарий к нему написал Адам Сендлер. Главный герой — израильский спецназовец, который инсценировал собственную смерть, чтобы уехать в Нью-Йорк и стать парикмахером. Некоторые сцены были признаны политически неоднозначными, поэтому его запретили в Ливане, Египте, Иране, и еще нескольких арабских странах.

"Симпсоны в кино" (2007)

Кадр из фильма "Симпсоны в кино"
Жители Бирмы не смогли посмотреть полнометражный мультфильм только по одной причине: все действующие лица там имеют желтый оттенок кожи, а это считается оскорбительным для жителей этой страны.

"Без Ладена" (2010)

Комедия об амбициозном репортере из Пакистана, который пытается получить американскую визу и переехать туда работать. Неожиданно он встречает человека, который похож на Бена Ладена и снимает про него фейковый сюжет. Но он не подозревает, что за ним следит агент ЦРУ. Власти Пакистана осудили фильм и запретили его в прокате.
Комментарии
Фильмы , Адам Сендлер , Чен Ким , ООН , ЦРУ
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