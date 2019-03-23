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Как снимали советский фильм «Вий» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Вий"
Первый фильм ужасов, снятый в СССР, вышел в прокат в 1967 году и на долгие годы стал самой пугающей картиной советского кинематографа. Наверно, каждый, кому довелось в детстве увидеть хотя бы фрагменты этой ленты, с содроганием вспоминали жуткого Вия, бледную Панночку и всякую нечисть, ползающую по стенам. Кстати, снять все это так достоверно было очень непросто.
Это сейчас легко можно нарисовать на компьютере и вставить в фильм любого монстра, а в те времена приходилось изворачиваться и искать нетривиальные решения.
Так, например, для того, чтобы показать зрителям множество чертей, которые вырываются в здание церкви, пришлось привлечь к работе… котят. Именно эти животные «исполняли роль» нечисти. На котов надевали специальные шапочки с рожками и пускали прыгать с возвышений, а в это время оператор снимал на стене их тени. Неплохие, надо сказать, чертенята получились.
Планировали использовать в съемках и различных насекомых: богомолов, пауков, необычных жуков, снимая их с разных ракурсов и увеличивая, но работа с ними была настолько трудоемкой и энергозатратной, что решили оставить эту идею и остановиться на вполне обычных летучих мышах и совах.
Постарались гримеры и создавая образы упырей и вурдалаков. Трехносые, с огромными шубами, вывороченными руками и ногами они действительно вышли жутким. Некоторых играли карлики, которым искусственно удлиняли головы и наносили синюшный грим.
Но, разумеется, самым жутким стало главное чудовище фильма — Вий. Над его образом и костюмом трудилась целая группа специалистов. Его наряд изготовили из мешковины. Причем использовали несколько слоев, пропитанных смолами, накладывая их один на другой. В результате костюм получился настолько тяжелым, что артист, которому пришлось в него облачиться (спортсмен, занимающийся тяжелой атлетикой), еле передвигал ноги в своем одеянии. Чего, собственно и требовал сюжет.
Особое внимание было уделено глазам Вия. Ведь именно их смертоносного взгляда все до ужаса боялись. Их изготовили из специального стекла, отражающего свет, а веки, которые просил открыть монстр, откидывались на шарнирах.
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