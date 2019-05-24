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Смелые сцены советского кино 

Рамблер 16 часов назад
Советская цензура пристально следила за моральным обликом строителей коммунизма. И так как главным массовым искусством СССР было кино, каждый кадр рассматривался под лупой. Критику вызывали не только вольные взгляды в общественных вопросах, но и откровенные, по советским меркам, сцены. Сейчас они смотрятся вполне невинно, но в стране с пуританскими устоями лишний сантиметр полуобнаженного тела или мог стать поводом для разбирательств. Люди влюблялись, женились и заводили детей, но на экране никаких интимных сцен быть не могло. Максимум — голые плечи и коленки.
И тем не менее, режиссеры шли на риск и вставляли в свои кинофильмы смелые сцены, которые позже приходилось с боем отстаивать на худсоветах. Некоторые шли на хитрость и специально снимали провокационные, но лишние сцены, которые соглашались убрать в обмен на то пропуск всего фильма. В нашей подборке — двусмысленные сцены из знаменитых кинолент.
Комментарии40
Фильмы , Фото
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