«Узник замка Иф»: помните ли вы историю Монте-Кристо

В 1988 году на экраны вышла еще одна экранизация Дюма от Георгия Юнгвальда-Хилькевича — "Узник замка Иф". Однако в отличие от солнечных "Мушкетеров", фильм по роману "Граф Монте-Кристо" получился более мрачным и серьезным, под стать книге.

Гениальная харизма Виктора Авилова , рок-баллады в исполнении Александра Градского и острая особенно для нашей страны история несправедливо осужденного Эдмона Дантеса, который вершит жестокое правосудие — все это сделало картину максимально далекой от костюмно-исторического жанра.

Для Анны Самохиной и Надиры Мирзаевой участие в фильме стало дебютом в актерской карьере. С Мирзаевой у режиссера вспыхнул служебный роман, который впоследствии перерос в крепкий брак.