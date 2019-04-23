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Какими были киноафиши начала XX века 

Рамблер 23 апреля 2019
Искусство киноафиши появилось одновременно с художественным кинематографом. До революции киноплакат был основной рекламой для фильма. Афиши издавали небольшими тиражами за счет кинотеатров. На первых киноплакатах в основном довольно условно изображали основные сцены из фильмов. Позже сцены из кинолент стали изображать более детально, желая передать характеры героев, пытались сделать афишу более выразительной. При создании плакатов использовали живопись, графику и фотомонтаж. Постепенно к созданию киноафиш присоединились и профессиональные художники, среди которых Поль Ассатуров, Петр Житков, Михаил Кальмансон, Георгий Алексеев и другие.
История отечественного киноплаката началась в 1908 году, когда был показан игровой фильм «Стенька Разин». Афишу к нему создал художник Поль Ассатуров из Санкт-Петербурга. Это была экранизация одноименной пьесы Василия Гончарова.
Поскольку художественные афиши театральных премьер и цирковых представлений были важной частью оформления улиц, киноафиши должны были как-то выделяться на том фоне и привлекать зрителя. В СССР киноплакат также нес функцию агитации за коммунистическое общество и служил индикатором социокультурных перемен и ценностей. В нашем обзоре — афиши к фильмам дореволюционной России и зарубежных стран.
Комментарии
Фильмы , Другое , Фото , Василий Гончаров , Георгий Алексеев
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