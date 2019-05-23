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«Собачье сердце»: что осталось за кадром 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Собачье сердце"
Фильм Владимира Бортко вышел на экраны в ноябре 1988 года, через год после того, как повесть Михаила Булгакова официально была опубликована в 1987 году в журнале «Знамя». До сих пор картину с удовольствием смотрят, а многие фразы из нее стали крылатыми.
Как известно, действие повести Булгакова происходят в Москве, но режиссер принял решение снимать фильм в Ленинграде. Именно в городе на Неве съемочной группе удалось отыскать несколько строений, которые идеально подходили для того, чтобы передать атмосферу столицы того времени.
А вот с погодой режиссеру не слишком повезло: съемки проходили зимой, но снега в Ленинграде не было совсем. приходилось выходить из положения, устраивая «метель», необходимую по сценарию, с помощью специального «ветродуя».
Кстати, необходимо было найти и одного из главных актеров, который не боялся бы всех этих киношных приспособлений. Речь, конечно, о собаке, которая смогла бы исполнить роль Шарика. Сложность состояла в том, что животное не должно было быть породистым, но в то же время могло идеально выполнять все команды. В результате роль отдали дворняге по кличке Карай. Он безукоризненно «отработал» во всех эпизодах, совершенно не обращая внимания на яркий свет софитов и другие приборы.
Стоит отметить, что в главных ролях мы могли увидеть совершенно других артистов. Так, пробы проходили Николай Караченцов и Валерий Носик. Но Владимир Бортко никак не мог сделать выбор. Судьбу роли решил случай: режиссер увидел фотографию Владимира Толоконникова, не слишком известного актера, который к 45 годам снялся лишь в нескольких фильмах, и понял, что это Шариков. Не ошибся.
В роли профессора Преображенского сейчас тоже сложно представить кого-то иного, кроме Евгения Евстигнеева. Но вместо него зрители могли увидеть на экране Михаила Ульянова, Юрия Яковлева или Леонида Броневого, также претендующих на роль. Но именно Преображенский в исполнении Евстигнеева показался режиссеру наиболее убедительным. Его же, к слову, «выбрал» и пес Карай, которого утвердили на роль Шарика.
Комментарии6
Фильмы , Владимир Толоконников , Михаил Ульянов , Валерий Носик , Евгений Евстигнеев , Юрий Яковлев , Владимир Бортко , Николай Караченцов , Михаил Булгаков
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