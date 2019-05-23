«Собачье сердце»: что осталось за кадром

Фильм Владимира Бортко вышел на экраны в ноябре 1988 года, через год после того, как повесть Михаила Булгакова официально была опубликована в 1987 году в журнале «Знамя». До сих пор картину с удовольствием смотрят, а многие фразы из нее стали крылатыми.

Как известно, действие повести Булгакова происходят в Москве, но режиссер принял решение снимать фильм в Ленинграде. Именно в городе на Неве съемочной группе удалось отыскать несколько строений, которые идеально подходили для того, чтобы передать атмосферу столицы того времени.

А вот с погодой режиссеру не слишком повезло: съемки проходили зимой, но снега в Ленинграде не было совсем. приходилось выходить из положения, устраивая «метель», необходимую по сценарию, с помощью специального «ветродуя».

Кстати, необходимо было найти и одного из главных актеров, который не боялся бы всех этих киношных приспособлений. Речь, конечно, о собаке, которая смогла бы исполнить роль Шарика. Сложность состояла в том, что животное не должно было быть породистым, но в то же время могло идеально выполнять все команды. В результате роль отдали дворняге по кличке Карай. Он безукоризненно «отработал» во всех эпизодах, совершенно не обращая внимания на яркий свет софитов и другие приборы.

Стоит отметить, что в главных ролях мы могли увидеть совершенно других артистов. Так, пробы проходили Николай Караченцов Валерий Носик . Но Владимир Бортко никак не мог сделать выбор. Судьбу роли решил случай: режиссер увидел фотографию Владимира Толоконникова , не слишком известного актера, который к 45 годам снялся лишь в нескольких фильмах, и понял, что это Шариков. Не ошибся.