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Хитрости со съемочной площадки, которые остаются за кадром 

Рамблер 15 часов назад
Фото: WingNut Films
О чем разговаривают актеры массовки, как в ужастиках снимают детей, почему фон должен быть зеленым и ответы на другие вопросы, которые возникают у каждого телезрителя, читайте в нашем материале.

О чем болтают актеры массовки

Диалоги актеров массовки в сценарии не прописаны, но и болтать все, что им вздумается, тоже запрещено. Более того, говорить им надо либо чуть слышно, либо попросту губами имитировать речь. Чаще всего "массовики" произносят определенный набор цифр, который схож по артикуляции с бытовыми диалогами. Губами они просто повторяют "29, 341, 45, 119, 1311, 9". если вдуматься, то выглядит все это жутковато.

Как в фильмах ужасов снимают детей

Чтобы дети на съемочной площадке чувствовали себя комфортно и без излишнего стресса, все события сцен с их участием преподносятся в форме игры.
Фильм "Сияние"
А в подавляющем большинстве фильмов, особенно новых, ничего ужасного на самой площадке и нет. Все самое страшное и эффектное добавляется после.

Почему все снимают на зеленом фоне

Ответ банален — с такого фона лучше всего выделять объекты, чтобы потом дорабатывать кадр, добавляя всевозможные спецэффекты.
Warner Bros.
Дело в том, что зеленого нет в подтоне человеческой кожи, поэтому отделять его легче.

Большие города — не всегда реальный прототип

Иногда большие города снимают очень просто. Изготавливают макеты. Например, многие сцены из "Властелина колец", "Начала" или даже "Бэтмена" были сняты именно так.

Каково актерам играть в постельных сценах

Считается, что раз актер большого кино, значит, мастер своего дела, гуру игры, человек без пола и имени, которому должно быть просто абстрагироваться от простого человеческого смущения. А если убрать весь этот налет того, что актер якобы "должен", то что останется? А в остатке — два зачастую незнакомых человека должны достоверно преподнести историю огромной любви, страсти и желания. Чтобы им было психологически проще, все пикантные сцены переносят в конец съемочного процесса. Так актеры успевают сработаться и убрать психологический барьер.
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