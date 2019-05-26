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Почему Брежнев заставил изменить концовку «Экипажа» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Экипаж"
Знаменитый фильм "Экипаж" вышел на экраны в 1979 году, и в кино его посмотрели 71 миллион зрителей. Он состоит из двух частей: первая — бытовая мелодрама, вторая — фильм-катастрофа.
Рабочее название картины было "Запас прочности". Действие происходит в конце 70-х годов и рассказывает о жизни и судьбе летчика, который спас людей во время извержения вулкана и увез их на самолете. По некоторым версиям, сюжет был снят по мотивам Ташкентского землятресения в 1966 году, но официальных подтверждений этому нет.
Выход фильма был очень важен для кинематографа того времени. В Голливуде тема авиакатастроф была очень популярна и хорошо принята зрителями, поэтому советским режиссерам дали задание снять нечто похожее. Именно поэтому, за производством фильма тщательно следило руководство.
Мало кто знает, но изначально у фильма была другая концовка. Об этом рассказывал режиссер Александр Митта. По его словам, в первой версии конец довольно трагический.
"Героя Жжёнова отстранили от полётов, он лежит в больнице, но друзья его вдруг просят перегнать самолёт: лётчиков не хватает. Он бежит ночью по снегу в больничной пижаме, поднимается в пилотскую кабину, а там его фронтовые ребята — совсем не изменились с военных лет. Они кладут ему руки на плечи, он берёт штурвал — и они взлетают, растворяются в небе. В следующем кадре снова больница и его дочка говорит: "Папа умер"
Согласно некоторым источникам, Брежнев, который очень любил кино и отсматривал все фильмы еще до их выхода, запретил делать трагическую концовку. Он был страшно недоволен тем, что по замыслу режиссеров, главный герой погибает. Как заявил Брежнев, такой герой должен был выжить. Поэтому фильм пришлось переснимать.
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Фильмы , Александр Митта
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