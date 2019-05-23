Три правила кинотеатра, про которые вы наверняка не знали

Что делать, если в зале шумят, можно ли со своим на сеанс и когда показ могут отменить — читайте в нашем материале.

У кинотеатров есть некоторые правила, которые знает далеко не каждый. Например, если на сеанс не продано ни единого билета до старта показа, то сеанс могут просто отменить. Поэтому лучше всегда покупать билеты заранее, особенно если речь идет не о кассовых лентах.

В кинозал можно "со своим". Что это значит? Это значит, что никто не может запретить вам проносить в зал и кушать в нем курицу гриль и салат из свеклы до тех пор, пока не сказано иного внутренними правилами конкретного кинотеатра. С другой стороны, есть определенная культура поведения, поэтому курицу все же лучше оставить дома в любом случае!

А как быть, если шумная компания мешает просмотру? Выяснять с такими громкими соседями отношения самостоятельно не стоит. Лучше обратиться к администратору кинотеатра, решить этот вопрос — его сфера компетенции. В конце концов, для самых тяжелых случаев всегда есть охранник.