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Зачем переименовали «Большую перемену» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из фильма «Большая перемена»
Фильм «Большая перемена» был снят по книге Георгия Садовникова «Иду к людям», однако режиссер Алексей Коренев много переиначил. Изначально картину планировали назвать «Приключения школьного учителя», но педагоги по всему СССР возмутились, заявив, что учительский труд благороден и сложен, но ничего приключенческого в нем нет.
Тогда фильму дали другое название. Кроме того, изменились герои и появились новые персонажи. Так, героиня Светланы Крючковой по книге жила с матерью, в фильме же она живет с отцом, которого блестяще сыграл Евгений Леонов. Хулиган Григорий Ганжа в книге появился лишь однажды и представал там тщедушным подростком.
Очевидно, что, когда Коренев приглашал на роль Ганжи Александра Збруева, он уже видел героя совсем другим. Не было в книге и Тимохина, которого в ленте восхитительно изобразил Савелий Крамаров, а это значит, что зрители могли бы и не увидеть незабываемого эпизода с аттракционом неслыханной жадности. Еще одна чудесная находка режиссера — подруга Генки Ляпишева. В книге ее тоже не было, но именно благодаря ей Генка начал требовать, чтобы ему разрешили работать только в первую смену.
Комментарии1
Фильмы , Алексей Коренев , Александр Збруев , Георгий Садовников , Евгений Леонов , Савелий Крамаров , Светлана Крючкова
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