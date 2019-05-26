Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет

Ридли Скотт ведет переговоры о продолжении «Чужого» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Чужой"
Режиссер подтвердил, что ведет переговоры с компанией Walt Disney о дальнейшем развитии франшизы. В своем интервью иностранному изданию The Hollywood Reporter Скотт рассказал, что будет заниматься приквелами оригинальной истории. Он объяснил, что в продолжении "Чужой против Хищника" зверя убили, а значит, смысла развивать новую историю нет.
"Идея Чужого происходит из существующих природных явлений. Он напоминает древесного жука, который откладывает яйца внутри другого насекомого, которое становится носителем для нового существа. Это отвратительно, конечно, но как есть. Однако мы не можем продолжать повторять эту историю раз за разом на экране, "шутка" становится скучной. Давайте лучше посмотрим, как эта идея может развиться. Вот этим мы сейчас и занимаемся", — поделился Ридли Скотт.
Таким образом режиссер объяснил изменение сюжета киносаги, которое, кстати, не все поклонники оценили в фильме "Прометей", ставшем первым приквелом к культовому фильму. Сам режиссер не считает "Прометей" плохой лентой:
"Правда в нем не было Чужого. Ну, разве что в конце в некотором смысле", — говорит режиссер.
Комментарии
Фильмы , Walt Disney
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы СССР, которые закончили жизнь в нищете15
Как врали советским людям в «Международной панораме»444
Фанаты «Игры престолов» отписываются от HBO10
Что стало с девочкой из фильма «Подкидыш»9
Российского режиссера отметили в Каннах
Видео
03:41
Куда пропала «гостья из будущего» Алиса Селезнева
Актеры
Роли, которые стали для актеров пыткой
Актеры
03:53
Артисты ответили на решение Эрнста по «Голосу»
ТВ
06:45
Нагиев отреагировал на решение дочери Алсу
ТВ
03:53
Шоу «Голос» останется в эфире
ТВ
00:22
Ради Бони в платье-"ковре" перекрыли Канны
Актеры
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
08:15
Хорошие фильмы, которым не хватило рекламы
Фильмы
11:01
Неудачные дубли из киновселенной Marvel
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение