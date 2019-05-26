Ридли Скотт ведет переговоры о продолжении «Чужого»

Режиссер подтвердил, что ведет переговоры с компанией Walt Disney о дальнейшем развитии франшизы. В своем интервью иностранному изданию The Hollywood Reporter Скотт рассказал, что будет заниматься приквелами оригинальной истории. Он объяснил, что в продолжении "Чужой против Хищника" зверя убили, а значит, смысла развивать новую историю нет.

"Идея Чужого происходит из существующих природных явлений. Он напоминает древесного жука, который откладывает яйца внутри другого насекомого, которое становится носителем для нового существа. Это отвратительно, конечно, но как есть. Однако мы не можем продолжать повторять эту историю раз за разом на экране, "шутка" становится скучной. Давайте лучше посмотрим, как эта идея может развиться. Вот этим мы сейчас и занимаемся", — поделился Ридли Скотт.

Таким образом режиссер объяснил изменение сюжета киносаги, которое, кстати, не все поклонники оценили в фильме "Прометей", ставшем первым приквелом к культовому фильму. Сам режиссер не считает "Прометей" плохой лентой: