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Что смотреть в кино с 30 мая 

Рамблер 3 часа назад
Большим количеством премьер последняя неделя весны не порадует, но выходящие на экраны фильмы, определенно, достойны внимания.

"Годзилла 2: Король монстров"

В продолжении фильма «Годзилла» о монстре, питающемся радиацией, вышедшего в 2014 году, вернутся все основные герои. Участникам зоологической организации «Монарх» и годзилле придется объединить свои силы в борьбе против трех воскресших чудищ, которые хотят доминировать на Земле.
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"Тайная жизнь домашних животных 2"

Продолжение истории трехлетней давности о том, чем на самом деле заняты домашние питомцы в то время, пока их хозяев нет дома. В центре сюжета жизнь озорного пса по имени Макс, чья хозяйка вышла замуж и родила ребенка. Макс вместе с хозяевами следит за малышом, так же, как и родители мальчика, переживает за него и страдает от стресса. Кто и как поможет ему вернуть уверенность в себе?
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Так сказал Чарли"

История о последователях Чарльза Мэнсона, одного из самых жутких людей в истории. В картине рассказана история аспиранта, который пишет работу о серии убийств, совершенных участниками секты под названием «Семья». Лидером ее и являлся Чарльз Мэнсон, имевший очень сильное воздействие на девушек, способных ради него на все. Молодому аспиранту предстоит посетить тюрьму, в которой отбывают пожизненное заключение три женщины, являвшиеся членами этой жуткой секты.
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Фильмы , Видео , Годзилла
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