«Аладдин» возглавил российский кинопрокат

Фильм "Аладдин" Гая Ричистал возглавил кинопрокат в минувшие выходные в России и странах СНГ. За первые четыре дня показа кинолента собрала 413,5 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на портале kinobusiness.com.

Занявший второе место российского кинопроката занял анимационный фильм "Тайная жизнь домашних животных 2" собрал 150,8 миллионов рублей. На третьем месте — фэнтезийный фильм "Покемон. Детектив Пикачу", собравший 94,2 миллиона рублей за указанный период времени.

Боевик "Джон Уик 3" собрал за выходные 83,6 млн рублей (и 399,1 млн руб. за две недели), а кинофильм ужасов "Гори, гори ясно" — 48,2 миллионов рублей за две недели.