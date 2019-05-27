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«Аладдин» возглавил российский кинопрокат 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Аладдин"
Фильм "Аладдин" Гая Ричистал возглавил кинопрокат в минувшие выходные в России и странах СНГ. За первые четыре дня показа кинолента собрала 413,5 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на портале kinobusiness.com.
Занявший второе место российского кинопроката занял анимационный фильм "Тайная жизнь домашних животных 2" собрал 150,8 миллионов рублей. На третьем месте — фэнтезийный фильм "Покемон. Детектив Пикачу", собравший 94,2 миллиона рублей за указанный период времени.
Боевик "Джон Уик 3" собрал за выходные 83,6 млн рублей (и 399,1 млн руб. за две недели), а кинофильм ужасов "Гори, гори ясно" — 48,2 миллионов рублей за две недели.
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