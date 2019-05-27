Как снимали фильм «Чучело»

Фильм «Чучело» стал пронзительным высказыванием о советских детях, совсем не похожих на пропагандистские плакаты. Они живые, жестокие, жадные, циничные и несчастные. Собственно, поэтому сначала экранизировать повесть Железникова в Госкино отказались. Ведь дети в лучшей стране мира не могут быть такими. При этом случай писатель взял из своей жизни — точно также травле подверглась его внучка, которая взяла на себя чужую вину.

Ролан Быков прочитал книгу по совету жены и сразу же решил ее экранизировать. Несколько лет он был фактически отстранен от режиссерской деятельности, несмотря на то, что был настоящим мастером детской темы в кино. Но начальство блокировало все его заявки — раздражала критическая позиция Быкова по отношению к советской действительности. Между тем режиссер видел в книге и личную тему, долгие годы точно также мишенью для ядовитых замечаний.

Сначала заявку по «Чучелу» отвергли, однако скоро произошло событие, которое решительно изменило отношение к фильму. Скончался главный идеолог страны, «серый кардинал» Михаил Суслов , в ведении которого была и культура, и образование. Юрий Андропов занял его кресло секретаря ЦК КПСС и дал зеленый свет остросоциальному фильму про школьников, так как уже планировал перемены в жизни огромной страны, в том числе и в области искусства.

Впрочем, Госкино все равно пристально следило за работой Быкова и требовало многочисленных поправок. Больше всего обвиняли в чрезмерной жестокости на экране. Цензоры потребовали удалить драку школьниц, истерику Лены в доме деда, марширующих суворовцев, пока испуганная девочка спасается от одноклассников и Вальку на поводке во время дня рождения Сомова. Убрали и рассказ о нескольких поколениях интеллигентов Бессольцевых.

Кадр из фильма "Чучело"

Кристина Орбакайте , сыгравшая Лену, сначала не прошла даже фотопробы. Ролан Быков отметил, что она слишком волевая и искал ангельское лицо. Всего же пробы прошли 17 тысяч девочек. Однако позже Ролан Быков утвердил Орбакайте, чтобы показать способность героини защищаться. На роль одного из учеников он взял и своего пасынка Павла Санаева . В остальных ролях снялись непрофессиональные артисты, в том числе и сын актрисы Натальи Кустинской Марина Мартанова так впечатлила режиссера, что для нее написали героиню, отдав ей роль Рыжего в повести. Таню Проценко, сыгравшую Мальвину, приглашали на роль Железной Кнопки, но она отказалась играть отрицательную героиню. В итоге ее сыграла Ксения Филиппова. Пробы проходил и Филипп Янковский , но его отец отказался отпустить сына на съемки, из-за чего Быков на него обиделся.

На площадке дети быстро сдружились, так что Кристину Орбакайте режиссер специально изолировал от остальных детей, чтобы она лучше вживалась в роль. Несмотря на то, что она сломала руку на пятый день после начала съемок, Орбакайте продолжила сниматься. Лишь однажды она проявила характер, когда отказалась стричься наголо. В итоге был найден компромисс — Кристина Орбакайте коротко подстриглась, а потом носила специальный парик.

Кадр из фильма "Чучело"

Картина снималась в Твери и Торжке, а дом Бессольцевых — в Старице.

Никто из детей, сыгравших в фильме, не стал актером, кроме Санаева. Ксения Филиппова вспоминала, что Быков тщательно оберегал детей от возможной звездной болезни, предупреждая, что возможно, это единственная их роль в кино. Тем не менее, он передал ей одно письмо поклонника, который впоследствии стал ее мужем.