Советская готика: 4 мрачных фильма СССР

Советский кинематограф в целом не жаловал уныния — идеология требовала оптимизма и бодрости. А мифологии беспредельного ужаса и вовсе избегал. Но исключения есть всегда.

Эти фильмы переполнены депрессией, напряжением, страхом и готической атмосферой.

«Дикая охота короля Стаха» (1979)

Экранизация повести Владимира Короткевича. Молодой этнограф ( Борис Плотников ) приезжает в имение Болотные Ялины, где живет последняя представительница старинного рода Яновских Надежда ( Елена Димитрова ). В округе буйствует дикая охота короля Стаха Горского, которая преследует Яновских за преступление их предка. Надежда живет в страхе, полиция бездействует, а местные аристократы явно чего-то недоговаривают. Фильм можно смело назвать жутким — мрачная зима, запущенный замок, сырые болота, загадочный Маленький Человек и, конечно, сама охота. Без всяких спецэффектов достигается атмосфера ужаса и безысходности. Конец также далек от безусловно счастливого.

«Сказка странствий» (1983)

Девочка Марта ( Татьяна Аксюта ) ищет своего потерянного брата Мая, который обладает редким даром притягивать золото. Помогает ей Орландо ( Андрей Миронов ), философ, изобретатель и поэт, человек эпохи Возрождения в мире тотального средневековья. Марта находит брата, с ужасом понимая, что он необратимо изменился, а Орландо вступает в поединок с самой чумой — и этот момент по-настоящему ужасает. Темная атмосфера буквально пропитывает картину, и даже условный счастливый конец ее не рассеивает.

«Десять негритят» (1987)

Эталонная экранизация Говорухина самого мрачного романа Агаты Кристи. Режиссер не стал менять концовку на театральную — как поступали в других постановках. Героям и зрителям не оставляют надежды. Англичане собираются на острове, и вскоре начинают погибать один за другим в соответствии со словами в детской считалке. Таинственный убийца наказывает людей, которые не ответили за свои преступления перед судом. Отчаянье, уединенность, морское безмолвие, угрызения совести, призраки прошлого и попытки найти убийцу — есть все элементы хорошего триллера.

«Господин оформитель» (1988)