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Советская готика: 4 мрачных фильма СССР 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Дикая охота короля Стаха"
Советский кинематограф в целом не жаловал уныния — идеология требовала оптимизма и бодрости. А мифологии беспредельного ужаса и вовсе избегал. Но исключения есть всегда.
Эти фильмы переполнены депрессией, напряжением, страхом и готической атмосферой.

«Дикая охота короля Стаха» (1979)

Экранизация повести Владимира Короткевича. Молодой этнограф (Борис Плотников) приезжает в имение Болотные Ялины, где живет последняя представительница старинного рода Яновских Надежда (Елена Димитрова). В округе буйствует дикая охота короля Стаха Горского, которая преследует Яновских за преступление их предка. Надежда живет в страхе, полиция бездействует, а местные аристократы явно чего-то недоговаривают. Фильм можно смело назвать жутким — мрачная зима, запущенный замок, сырые болота, загадочный Маленький Человек и, конечно, сама охота. Без всяких спецэффектов достигается атмосфера ужаса и безысходности. Конец также далек от безусловно счастливого.

«Сказка странствий» (1983)

Девочка Марта (Татьяна Аксюта) ищет своего потерянного брата Мая, который обладает редким даром притягивать золото. Помогает ей Орландо (Андрей Миронов), философ, изобретатель и поэт, человек эпохи Возрождения в мире тотального средневековья. Марта находит брата, с ужасом понимая, что он необратимо изменился, а Орландо вступает в поединок с самой чумой — и этот момент по-настоящему ужасает. Темная атмосфера буквально пропитывает картину, и даже условный счастливый конец ее не рассеивает.

«Десять негритят» (1987)

Эталонная экранизация Говорухина самого мрачного романа Агаты Кристи. Режиссер не стал менять концовку на театральную — как поступали в других постановках. Героям и зрителям не оставляют надежды. Англичане собираются на острове, и вскоре начинают погибать один за другим в соответствии со словами в детской считалке. Таинственный убийца наказывает людей, которые не ответили за свои преступления перед судом. Отчаянье, уединенность, морское безмолвие, угрызения совести, призраки прошлого и попытки найти убийцу — есть все элементы хорошего триллера.

«Господин оформитель» (1988)

Экранизация рассказа Александра Грина «Серый автомобиль», который писал не только сказки про алые паруса. Художник-оформитель Платон Андреевич (Виктор Авилов) известен своими великолепными восковыми манекенами. Свою лучшую работу он делает с молодой натурщицы Анны (Анна Демьяненко), уже смертельно больной. Спустя несколько лет он встречает Марию, жену его нового заказчика Грильо, которая поражает своим сходством с Анной. Но она его не узнает. Художник и не подозревает, что разгадка этой истории грозит смертью ему самому. В фильме мистика декаданса и магия модерна сплетается с напряжением триллера.
Комментарии
Фильмы , Александр Грин , Елена Димитрова , Татьяна Аксюта , Анна Демьяненко , Виктор Авилов , Борис Плотников , Андрей Миронов
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