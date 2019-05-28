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Как выглядели бы известные фильмы без спецэффектов 

Рамблер 4 часа назад
Спецэффекты и компьютерная графика в кино впервые использовались в фантастическом вестерне "Западный мир" в 1973 году. Его ремейк — "Мир Дикого Запада" (Westworld) — телеканал HBO переснял в 2016 году. Чтобы получить картинку "из глаз робота", создатели кинофильма применили двухмерную компьютерную графику. Снятые на пленку кадры разделяли на квадратные сегменты, вычисляли усредненный цвет каждого. Обработка на компьютере сцены длительностью 10 секунд занимала около восьми часов. На тот момент это стало настоящим прорывом в кино. После компьютерные эффекты использовались на съемках "Звездных войн" и "Близких контактов третьего вида" в 1977 году.
В наши дни сложно найти фильм, созданный без помощи компьютерной обработки. Благодаря спецэффектам кинокартины выглядят более зрелищными и объемными. Собрали для вас подборку кадров фильмов до и после компьютерной графики.
Фильмы , Фото
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