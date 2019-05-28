Алексей Учитель планирует начать работу над фильмом о Цое

Еще на прошедшем фестивале в Каннах стало известно, что Алексей Учитель задумал запустить съемочный процесс новой картины. Фильм расскажет о музыканте Викторе Цое

Режиссер пообщался с журналистами и рассказал, что рабочее название его новой картины — "Цой".

Он надеется, что фильм увидит свет к 30-летию со дня гибели музыканта.

Новая картина, вероятно, не будет биографической. Он отметил, что одним из главных персонажей будет и сам водитель автобуса, участвовавшего в той злополучной аварии.

Также Учитель отметил, что у фильма есть и второе название — "47". По аналогии с названием невыпущенного Цоем музыкального альбома.