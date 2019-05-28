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Алексей Учитель планирует начать работу над фильмом о Цое 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Еще на прошедшем фестивале в Каннах стало известно, что Алексей Учитель задумал запустить съемочный процесс новой картины. Фильм расскажет о музыканте Викторе Цое.
Режиссер пообщался с журналистами и рассказал, что рабочее название его новой картины — "Цой".
Он надеется, что фильм увидит свет к 30-летию со дня гибели музыканта.
Новая картина, вероятно, не будет биографической. Он отметил, что одним из главных персонажей будет и сам водитель автобуса, участвовавшего в той злополучной аварии.
Также Учитель отметил, что у фильма есть и второе название — "47". По аналогии с названием невыпущенного Цоем музыкального альбома.
Фильмы , Виктор Цой , Алексей Учитель
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