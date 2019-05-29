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Фильмы, просмотр которых стал традицией 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
В нашей стране есть много традиционных фильмов. И это не только "Ирония судьбы" на Новый год.

"Белое солнце пустыни"

Мало кто знает о том, что перед стартом космонавты смотрят этот фильм. Это стало традицией после подготовок предыдущих экипажей. И это не просто суеверие: в 1971 году с бортом, космонавты которого не смотрели этот фильм, произошло происшествие. Считается, что картина служит пособием: помогает экипажу обучиться киносъемкам. Многие считают фильм эталонным, поэтому смотрят, как выстраиваются планы, работа с камерой и сцены.

"Нечто"

Кадр из фильма "Нечто"
Эта картина стала традиционной для людей другой профессии — ученых, которые работают на Южном полюсе. Как известно, в феврале начинается полярная зима, и, чтобы это отметить, они пересматривают все версии этого ужастика. Всего их три: черно-белый 1951 года, культовый ремейк 1982 и ремейк-приквел, снятый в 2011. Стоит отметить, что перед просмотром исследователи провожают последний летний самолет и остаются одни, отрезанные от всего мира. По словам некоторых из них, фильм о замерзших инопланетянах в Арктике их ничуть не отталкивает, а только поднимает настроение.

"Лангольеры"

Кадр из фильма "Лангольеры"
У некоторых людей перед полетом есть традиция: смотреть мини-сериал "Лангольеры". Он рассказывает о путешественниках, потерявшихся во временной петле. Картина подойдет тем, кто любит пощекотать себе нервы, но не стоит ее смотреть, если вы собираетесь лететь на самолете.

"День Сурка"

Кадр из фильма "День Сурка"
Этот фильм не привязан к какому-то определенному событию. Его смотрят в определенную дату — День Сурка, который отмечается 2 февраля. Для многих кинолюбителей лента стала культовой, и многие продолжают смотреть этот фильм именно в этот день. В нем рассказывается о ведущем, с которым происходят странные вещи: один день из его жизни повторяется снова и снова.
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