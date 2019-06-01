Фильмы о том, что может пойти не так в отпуске

Начинается сезон отпусков, самое время разобраться, что может пойти не так, пока вы расслаблены и отдыхаете.

Отмель, 2016

Жауме Кольет-Серра

Американка из Галвестона, Нэнси Адамс, приезжает в Мексику на дикий пляж, на котором когда-то каталась на серфинге ее покойная мать. Вскоре девушка обнаруживает недалеко от берега тушу кита, которую ревностно охраняет большая белая акула. Она настроена очень агрессивно. Хищница сшибает Нэнси с доски и ранит ей бедро, но девушке удается вырваться и забраться на мертвого кита.

Невозможное, 2012

Хуан Антонио Байона

Кадр из фильма "Невозможное"

Фильм основан на реальной истории бывшего доктора из Испании Марии Белен Альварес, которая в декабре 2004 года отдыхала в Таиланде с мужем Энрике и сыновьями Лукасом, Томасом и Симоном. Сюжет рассказывает зрителю о том, как целая семья пытается противостоять беспощадной стихии. В одно мгновение мощная волна накатывает на отдыхающих и, сметая все на своем пути, уносит за собой и главных героев фильма.

Хостел, 2005

Элай Рот

Кадр из фильма "Хостел"

Американские студенты и их бесшабашный друг-исландец Оли отрываются в секс-туре по европейским странам. Во время одной из вечеринок парни знакомятся с россиянином, который заманивает их в Братиславе, где творятся настоящие бесчинства и беспредел. В Словакии путешественники селятся в местном хостеле, где, по слухам, можно с легкостью снять горячих славянских красавиц. Позже выясняется, что они попали в ловушку настоящих маньяков, торгующих людскими жизнями…