Неудачные советские экранизации, о которых забыли

Советское кино в настоящее время представляется эталоном качества и глубины. Однако и в его истории были посредственные картины, несмотря на то, что актерский состав мог быть блестящим.

«Лиловый шар» (1987)

Фильм Павла Арсенова , снятый на волне популярности «Гостьи из будущего», с Наташей Гусевой в главной роли, казалось был обречен на такой же успех. Но не получилось, хотя выхода фильма с нетерпением ждали все подростки. На этот раз очарования Наташи Гусевой не хватило, чтобы вытянуть среднюю постановку и условные декорации. Возможно, сама история оказалась более наивной и рассчитанной на младших школьников, тогда как Алиса при этом повзрослела. Как бы там ни было, феномен «Гостьи из будущего» оказался неповторимым.

«Пеппи Длинныйчулок» (1984)

В СССР любили и умели снимать качественное детское кино, но картину Маргариты Микаэлян сложно поставить рядом с «Приключениями Буратино», «Мэрри Поппинс, до свидания!» или «Про Красную Шапочку». Историю о необыкновенной девочке Пеппи в Союзе знали благодаря замечательному переводы Лилианны Лунгиной. Однако из фильма исчезла магия сказки Линдгрен, в итоге картина распадается на небрежно сыгранные эпизоды, скрашенные неплохой музыкой.

«Короли и капуста» (1978)