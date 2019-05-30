Советское кино в настоящее время представляется эталоном качества и глубины. Однако и в его истории были посредственные картины, несмотря на то, что актерский состав мог быть блестящим.
«Лиловый шар» (1987)
Фильм Павла Арсенова, снятый на волне популярности «Гостьи из будущего», с Наташей Гусевой в главной роли, казалось был обречен на такой же успех. Но не получилось, хотя выхода фильма с нетерпением ждали все подростки. На этот раз очарования Наташи Гусевой не хватило, чтобы вытянуть среднюю постановку и условные декорации. Возможно, сама история оказалась более наивной и рассчитанной на младших школьников, тогда как Алиса при этом повзрослела. Как бы там ни было, феномен «Гостьи из будущего» оказался неповторимым.
«Пеппи Длинныйчулок» (1984)
В СССР любили и умели снимать качественное детское кино, но картину Маргариты Микаэлян сложно поставить рядом с «Приключениями Буратино», «Мэрри Поппинс, до свидания!» или «Про Красную Шапочку». Историю о необыкновенной девочке Пеппи в Союзе знали благодаря замечательному переводы Лилианны Лунгиной. Однако из фильма исчезла магия сказки Линдгрен, в итоге картина распадается на небрежно сыгранные эпизоды, скрашенные неплохой музыкой.
«Короли и капуста» (1978)
Рассказы О`Генри у нас всегда были популярны, и сделать из них отличную экранизацию, казалось, всего лишь дело времени. Но в случае с фильмом «Короли и капуста» Николая Рашеева все получилось иначе. Картина проигрывает и в сравнении с блистательными «Деловыми людьми» Гайдая, и с более поздним «Трест, который лопнул» Павловского с множеством удачных музыкальных эпизодов. Затянутое повествование не спасают даже звездные актеры (Джигарханян, Гафт, Караченцов), фирменный юмор О`Генри и песни Юлия Кима. Чувство скуки в кадре все равно остается.