Четыре лучших фильма о стриптизе

Искусство красиво раздеваться под музыку древнее как мир. Неудивительно, что кинематографисты не раз обращались к этой теме.

«Стриптиз» (1996)

Логично, что список о стриптизе одноименный фильм с Деми Мур в главной роли. Молодая Эрин Грант при разводе теряет дочь, так как она потеряла работу и суд отдает ребенка отцу. Но Эрин не сдается и устраивается в ночной клуб, где радует всех посетителей зажигательными танцами в белых сапогах. Когда же кажется, что жизнь начала налаживаться, на ее пути встает настойчивый поклонник-конгрессмен, который не понимает слова «нет». Героине приходится нелегко, но на качестве танцев это не отражается. В США фильм приняли прохладно, но в России он надолго стал одной из самых популярных американских лент.

«Танец-вспышка» (1883)

Юная Алекс ведет двойную жизнь. Днем она работает сварщицей на заводе, а вечером — танцовщицей в баре. Однако ее привлекают не легкие деньги, а мечта стать профессиональной балериной. Ну а танцы на барной стойке — это для формы. Разумеется, очередная Золушка обязательно встречает свою фею и принца, кстати, хозяина завода. Вторая работа Эдриана Лайна , подарившего нам «Девять с половиной недель», не нашла понимая у критиков, зато покорила зрителей. Яркие танцевальные номера сделали культовым, несмотря на простой сюжет.

«Шоугелз» (1995)

Молодая танцовщица Номи с темным прошлым приезжает в город огней Лас-Вегас, чтобы добиться славы. Она начинает с обычного клуба, но мечтает попасть в самое знаменитое шоу города отеля «Звездная пыль». Мечты сбываются, но фильм Пола Верховена — не сказка, а драма, поэтому Номи приходится столкнуться с изнанкой богемной жизни и узнать настоящую цену успеха. Соперничество с признанной примой шоу приводит к неожиданным результатам.

Знаменитая картина Верховена была разгромлена критиками после премьеры, но очень скоро стала легендой видеопроката. И заслуженно, ведь горячие танцы полуодетых девиц не заслоняют жесткую и суровую глубину картины.

Кадр из фильма "Девять с половиной недель"

«Девять с половиной недель» (1986)