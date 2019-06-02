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Лучшие советские фильмы для воскресного вечера 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из фильма "Три плюс два"
Когда за окном почти лето, а до отпуска все еще остаются недели или дни, скрасить ожидание помогут любимые советские комедии. Что еще нужно для приятного вечера воскресенья?

«Полосатый рейс»

Разумеется, вы знаете этот фильм вплоть до каждой фразы. Но почему-то пересматривать его хочется снова и снова. Незамысловатая история о мнимом дрессировщике и отважной влюбленной буфетчице, вышедшая на экраны почти 60 лет назад, и сегодня заставляет смеяться над героями и сопереживать им.

«Любовь и голуби»

«Людк, а Людк!»… Нет, наверно, в нашей стране человека, который не знал бы эту фразу и не использовал ее изредка в своей речи. Собственно, лента Владимира Меньшова практически вся давно разобрана на цитаты. Но пересмотреть ее еще раз будет совсем не лишним.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Считаете, что этот фильм совсем не подходит для просмотра взрослым? Так посмотрите его вместе с детьми! Вы удивитесь, когда поймете, как много вы в этой картине не замечали и, возможно, вновь порадуетесь возможности взглянуть на мир глазами ребенка. Да и просто просмотр ненавязчивой комедии в кругу семьи в воскресный вечер не будет лишним.

«Три плюс два»

Очень летняя комедия, в которой градус жары зашкаливает в прямом и переносном смыслах этого слова. Содержание пересказывать, наверно, не стоит? Просто устройтесь поудобнее на диване и проведите время, наслаждаясь игрой великолепных актеров и прекрасными морскими пейзажами, коих в фильме достаточное количество.
Комментарии
Фильмы , Владимир Меньшов
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