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Смешные дубли во время съемок трагических сцен 

Рамблер 7 часов назад
Всегда тяжело смотреть на то, как полюбившийся персонаж погибает на экране. Вероятно, еще тяжелее эти сцены даются самим актерам, которые должны сыграть такие сильные эмоции, чтобы зритель поверил и пережил их вместе с героем.
Конечно, они прикладывают немало усилий, но неудивительно, что иногда они не выдерживают напряжения. Кто-то из них начинает смеяться прямо в кадре, кто-по передает приветы сценаристам и операторам, кто-то дурачиться, но есть и те, кто просто ложиться спать, пока остальные горюют над киношной кончиной героя.
В этом видео собраны неудачные дубли во время съемок смертельных сцен.
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