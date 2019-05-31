Фильмы ко Дню защиты детей

Дети как главная ценность человечества сейчас воспринимается как неоспоримая истина. Тем удивительней узнать, что до середины XX века не существовало ни международных праздников, посвященных детям, ни всемирно признанных правовых актов о правах ребенка. Только в 1949 году на съезде Международной демократической федерации женщин была высказана идея о провозглашении праздника — Дня защиты детей. Недавно образованная ООН поддержала идею, признав заботу о жизни и здоровье ребенка одной из гуманистических ценностей и направлений работы всего прогрессивного мира.

К 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, носившую рекомендательный характер. Окончательно документ оформился лишь в 1989 году, превратившись в Конвенцию о правах ребенка, сразу же подписанную 61 страной, в том числе СССР.

Если развитые государства считают главной опасностью для детского развития излишнее увлечение гаджетами, малоподвижный образ жизни и вредные привычки, то в странах Африки, Азии и Ближнего Востока детям угрожают войны, болезни и голод.

К Международному дню защиты детей Рамблер составил подборку фильмов, в которых дети проявляют невиданную смелость, решимость, противостоят опасностям и справляются с самыми сложными ситуациями без помощи взрослых. К сожалению, в жизни так бывает не всегда.

Оливер Твист

TriStar Pictures

Экранизация переосмысленного Романом Полански романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» повествует о беспризорном мальчике, живущем на улицах Лондона в XIX веке. Взрослые, нуждающиеся в бесплатных подмастерьях, распоряжаются Оливером словно вещью — его носит от трубочиста к гробовщику и даже к маститому вору. По пятам за мальчиком следуют ругань, тычки и обиды, каждый новый «владелец» пытается извлечь из Оливера максимум выгоды, а потом поскорее избавиться. Оливер Твист не пытается найти счастье, а лишь покорно выполняет поручения и тянется к каждой доброй душе.

Лемони Сникет: 33 несчастья

Paramount Pictures

Семья Бодлеров счастливо жила в свое удовольствие в загородном доме, пока не началась черная полоса. Страшный пожар лишил детей любящих родителей и крыши над головой. Теперь старшая дочь Вайолет, средний сын Клаус и маленькая Солнышко должны жить со страшным Графом Олафом в потрясающем исполнении Джима Керри , который мечтает завладеть их наследством. Благодаря своим изобретениям, сообразительности и наблюдательности детям удается остаться в живых после нескольких покушений на них. На протяжении всего фильма несчастья льются на них как из рога изобилия. Чем закончится история обездоленных сирот? Что так упорно пытается захватить злобный граф?

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Пора Второй мировой войны, нацисты нещадно подвергают обстрелам многие города Великобритании. Опасаясь за жизнь своих детей, миссис Певенси решает отправить их в небольшую деревушку к старому другу. Там Люси, Питер, Сьюзен и Эдмунд скучают по маме и дому, пока с ними не происходит одна невероятная история. Спасаясь от скуки игрой в прятки, Люси забирается в шкаф. И оттуда, совершенно случайно, она попадает в волшебный мир Нарнии, где обитают сказочные создания и люди. Вернувшись домой, она рассказывает обо всем своим братьям и сестре. Но они не верят ей, считая все увиденное разыгравшимся воображением. Но каково же было удивление, когда они узнают, что Нарния все-таки существует и находится во власти злой чародейки. Смогут ли ребята победить волшебницу и освободить жителей?

Мост в Терабитию

Walt Disney Pictures

Надежды ученика пятого класса Джесса Аарона стать самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как новичок Лесли Берк одержала победу в соревнованиях. Зарождающаяся вражда быстро перерастает в дружбу, Лесли становится для мальчика напарником — такой же белой вороной, как и он сам. С помощью неуемной фантазии вместе они справляются со школьными проблемами, дарят друг другу подарки мечты и даже открывают трагичный секрет школьного задиры. Но подростковая влюбленность Джесса в новую школьную учительницу приводит к трагедии, с которой мальчику на этот раз придется справиться самому.

Есть мечты — будут и путешествия

Mount Company

Семью 12-летнего Бена едва ли можно назвать счастливой. Мать изменяет мужу с каждым красавчиком, похожим на кинозвезду, а отец ушел от реальности, с головой погрузившись в абсурдное хобби — постройку лодки, на которой негде плавать в Техасе.

Автомобильная авария, в которой гибнет почти вся семья, приводит осиротевшую девочку Кес, ровесницу Бена, в его семью, которая соглашается помочь, пока Кес не заберет бабушка. Почувствовав друг в друге ключ к спасению из пустого и опустевшего мира, дети решаются вместе тайно отправиться к родне Кес на другой конец страны. Двум подросткам предстоит огромное путешествие, побег из бессмысленного мира взрослых.