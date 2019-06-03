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Фильмы о том, как выжить в дикой природе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Затерянный во льдах"
Истории о людях, которые чудом выжили в дикой природе, хотя, казалось, что это невозможно.

Затерянный во льдах, 2018

Потерпевший крушение в Арктике пилот самолета Овергор пытается выжить в чудовищных условиях в ожидании пока его заметят и спасут. Поднявшись на холм, подавая сигнал с аварийного маяка, он замечает спасательный вертолет, который терпит крушение. В аварии выживает девушка, однако она сильно ранена. Теперь Овергор должен решить — оставаться ли ему на месте или отправиться на поиски спасения по маршруту полному опасностей…

Дикая, 2014

Кадр из фильма "Дикая"
Киноадаптация мемуаров писательницы Шерил Стрейд, сбившей ноги в кровь на пути от канадской до мексиканской границы по маршруту, пролегающему по хребтам Сьерра-Невада и Каскадных гор. Девушка тяжело переживает расставание с мужем и смерть самого дорого человека — своей матери. Шерил ждет очень тяжелый путь, но для нее главное — обрести душевное равновесия, пусть и таким необычным способом.

127 часов, 2010

Кадр из фильма "127 часов"
Эта лента также снята по автобиографической книге молодого альпиниста и покорителя каньонов Арона Ральстона. В один из выходных дней он отправился на прогулку в каньон, не сказав никому, куда собирается. Неожиданно профессионал оступился и упал в горную расщелину, а его рука оказалась зажатой камнем весом более 300 килограммов. Он провел в ущелье шесть дней, пока не закончились запасы еды и воды…
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Фильмы , Дикая , Дикий
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