Самые смешные сцены советского кино

Крылатые фразы героев советских кинокартин уже давно прочно вписались в жизни зрителей. Так, юмористические фильмы времен Советского Союза принято пересматривать в кругу семьи из года в год, но знакомые шутки со временем не перестают быть смешными.

Одна из самых популярных советских кинокартин «Бриллиантовая рука» буквально начинена шутками, которые полюбились зрителям на долгие годы. Реалии жизни в СССР выразила героиня Варвара Плющ: «Не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака — друг человека. А у нас управдом — друг человека!».

«— Что это у Вас с рукой?

— Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс.», — самый популярный диалог картины.

Конечно же, картину моментально разобрали на цитаты. «Руссо туристо! Облико морале!», «Если человек идиот, то это надолго.», «наши люди в булочную на такси не ездят», «Чтоб ты жил… на одну… зарплату!», «я не трус… но я боюсь», — эти шутки героев «Бриллиантовой руки» навсегда остались в сердцах зрителей.

Немало смешных сцен подарила нам главная отечественная комедия о переодевании мужчины в женщину «Здравствуйте, я ваша тетя!».

«Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!», «Как вам не стыдно… пугать… слабую женщину!», «миледи очень хочется рюмочку коньяку», «я тебя поцелую… потом… если захочешь…», — шутили герои.

«— Джин, бренди, ром?

— Я на службе, сэр.

— Значит, виски.», — один из самых запоминающихся диалогов кинофильма.

Образцом искрометного советского юмора можно считать и картину «Иван Васильевич меняет профессию».

«А меня же, Зинаида Михайловна, обокрали. Собака с милицией обещала прийти.», «граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть, хм…», «Ну, царь, вздрогнули!», «дорогой самодержец, мы пропали…», «с восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю…», «танцуют все», «я требую продолжения банкета!», — как видите, слова героев картины до сих пор не забыты зрителями.