Сталлоне стал Терминатором с помощью нейросети

Если из двух легенд Голливуда, Арнольда Шварценеггера Сильвестра Сталлоне , второй вам более симпатичен, вы можете посмотреть, как он смотрелся бы в роли Терминатора, которого, как известно, сыграл Железный Арни.

Сделать это стало возможно благодаря блогеру с ником Ctrl Shift Face. Именно он показал, как выглядел бы знаменитый Рэмбо в роли известного всему миру робота Т-800.

На своем канале блогер разместил видео, на котором в кадрах из второй части фильма от Терминаторе «Терминатор 2: Судный день» роль знаменитого робота «исполняет» Сталлоне.

С помощью нейросети автор ролика заменил лицо Арнольда Шварценеггера на лицо его коллеги по цеху. К слову, тело Железного Арни осталось неизменным.

Посмотревшие ролик пользователи отмечают невероятную реалистичность видео. Правда, самые внимательные все же заметили некоторые огрехи.