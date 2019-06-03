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Сталлоне стал Терминатором с помощью нейросети 

Рамблер 1 час назад
Если из двух легенд Голливуда, Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, второй вам более симпатичен, вы можете посмотреть, как он смотрелся бы в роли Терминатора, которого, как известно, сыграл Железный Арни.
Сделать это стало возможно благодаря блогеру с ником Ctrl Shift Face. Именно он показал, как выглядел бы знаменитый Рэмбо в роли известного всему миру робота Т-800.
На своем канале блогер разместил видео, на котором в кадрах из второй части фильма от Терминаторе «Терминатор 2: Судный день» роль знаменитого робота «исполняет» Сталлоне.
С помощью нейросети автор ролика заменил лицо Арнольда Шварценеггера на лицо его коллеги по цеху. К слову, тело Железного Арни осталось неизменным.
Посмотревшие ролик пользователи отмечают невероятную реалистичность видео. Правда, самые внимательные все же заметили некоторые огрехи.
Фильмы , Видео , Арнольд Шварценеггер , Сильвестр Сталлоне
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