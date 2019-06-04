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Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Квентин Тарантино, который недавно представил в Каннах свой новый фильм «Однажды… в Голливуде», в настоящее время готовит сиквел к "Джанго освобожденному". Картина будет называться «Джанго/Зорро», сценарий ее основан на серии кроссовер-комиксов, выпущенных Тарантино в 2015 совместно с издательством DC Comics. По сути эти комиксы — типичное фан-творчество, известное как "фанфикшн".
По сюжету комиксов, несколько лет после событий первого фильма Джанго все еще "охотится за головами". Свою жену Брумхильду он оставил в безопасном месте неподалеку от Чикаго. Где-то в дороге он встречает знаменитого мексиканского героя в маске Зорро и становится его телохранителем и другом. Вместе они отправляются спасать рабов. Сценарий к фильму пишет сатирик Джеррод Кармайкл. Кто будет режиссером фильма, неизвестно, потому что сам Тарантино много раз говорил, что оставит режиссуру после своего десятого фильма.
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Фильмы , Квентин Тарантино
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