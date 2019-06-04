Кино не для всех: скандальные фильмы, запрещенные к показу

Создавая провокационную киноленту, никогда не знаешь, — то ли она получит «Оскар», то ли ее запретят к просмотру. Режиссерам следующих картин пришлось столкнуться с не самым оптимистичным сценарием.

Уродцы (1932)

Красотка-гимнастка выходит замуж за директора цирка — лилипута. Но нет, это не сказка, где внешность — не главное. На самом деле героиня мечтает получить огромное наследство жениха. В своей драме Тод Броунинг почти не использовал грим и задействовал актеров с настоящими физическими дефектами. В 30-е этот прием привел зрителей в ужас, а для режиссера стал фатальным, положив конец его карьере. Фильм запретили к показу в Великобритании и ряде штатов Америки.

Великий диктатор (1940)

Картина с Чарли Чаплином в главной роли — первый фильм, где фашисты предстают в абсолютно нелепом свете. После выхода ленту моментально запретили в Германии и других профашистских государствах. Чаплина же признали личным врагом Гитлера и заочно приговорили к смертной казни.

Заводной апельсин (1971)

Одну из самых известных драм Стэнли Кубрика , снятую по мотивам одноименного романа Энтони Бёрджесса , запретили к показу в ряде стран: от Малайзии до Великобритании. Это история о подростке Алексе и его банде, вместе с которой он убивал бездомных, воровал и издевался над женщинами. Кубрик не стал избегать откровенных и жестоких сцен, из-за чего после выхода фильма режиссеру стали поступать угрозы в адрес него и его семьи.

Житие Брайана по Монти Пайтону (1979)

Саркастичную британскую комедию о соседе Иисуса , которого Вселенная совершенно случайно наградила божественным даром, запретили к показу на 8 лет в Ирландии, на 11 в Италии и на год даже в Норвегии. Фильм пришелся не по душе христианским активистам, обвинивших его создателей в богохульстве. Проще всего к картине отнеслись в Швеции, выпустив ее в прокат под слоганом «Он такой смешной, что его запретили в Норвегии».

Борат (2006)