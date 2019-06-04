Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

Вы тоже это видели? Киноляпы в знаменитых фильмах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво"
Если смотреть фильмы повнимательней, почти в любом можно обнаружить ошибки и несостыковки. Но есть и такие «ляпы», за которые стыдно даже зрителю, пусть он и не принимал участие в создании картин.

Криминальное чтиво

Помните ту сцену, где Джулс и Винсент удивительным образом выживают после нападения убийцы с револьвером? Хотелось бы верить, что чудеса случаются, но не в этом случае. Прямо за спиной у героев можно увидеть дырки от пуль в стене до момента, как начались выстрелы.

Парк Юрского периода

В приключенческом фэнтези Спилберга на самом деле множество ляпов — и полотенца, внезапно меняющие цвет, и исчезающие из кадра актеры, и безграмотно подписанные пробирки. На все это можно было бы закрыть глаза, если бы не самые нелепый «ляп». В сцене, где тучный программист Деннис якобы разговаривает с сообщником по видеосвязи, видно ползунок, отмеривающий хронометраж, который говорит нам о том, что герой просто запустил видеофайл в плеере. Впрочем, даже эта оплошность не помешала взять картине три Оскара.

Далласский клуб покупателей

Биографическая драма, как заявлено режиссером Жаном-Марком Валле, разворачивается в 1985 году. И этому хочется верить, вот только есть одно но. Точнее один постер с изображением Lamborghini Aventador, который украшает дом главного героя. Дело в том, что автомобиль был выпущен аж в 2011-м, что никак не соответствует декорациям 80-х. И зачем он там появился?
Комментарии
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели герои «Чернобыля» в реальной жизни
Фильмы, запрещенные к показу
Почему актеры «Чернобыля» кажутся знакомыми
6 новых сериалов этого лета
Фильмы, попавшие под цензуру в российском прокате
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
01:39
Почему Петр Кулешов женился пять раз
ТВ
11:24
Самые несносные знаменитости
Актеры
06:22
Что стало с телезвездами девяностых
ТВ
12:04
Мультики, которые детям лучше не показывать
Фильмы
03:00
Почему юная советская кинозвезда сменила профессию
Актеры
02:30
Чем закончился «Чернобыль»
Сериалы
44:06
Какие грехи замаливал Валерий Золотухин
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение