Вы тоже это видели? Киноляпы в знаменитых фильмах

Если смотреть фильмы повнимательней, почти в любом можно обнаружить ошибки и несостыковки. Но есть и такие «ляпы», за которые стыдно даже зрителю, пусть он и не принимал участие в создании картин.

Криминальное чтиво

Помните ту сцену, где Джулс и Винсент удивительным образом выживают после нападения убийцы с револьвером? Хотелось бы верить, что чудеса случаются, но не в этом случае. Прямо за спиной у героев можно увидеть дырки от пуль в стене до момента, как начались выстрелы.

Парк Юрского периода

В приключенческом фэнтези Спилберга на самом деле множество ляпов — и полотенца, внезапно меняющие цвет, и исчезающие из кадра актеры, и безграмотно подписанные пробирки. На все это можно было бы закрыть глаза, если бы не самые нелепый «ляп». В сцене, где тучный программист Деннис якобы разговаривает с сообщником по видеосвязи, видно ползунок, отмеривающий хронометраж, который говорит нам о том, что герой просто запустил видеофайл в плеере. Впрочем, даже эта оплошность не помешала взять картине три Оскара.

Далласский клуб покупателей

Биографическая драма, как заявлено режиссером Жаном-Марком Валле, разворачивается в 1985 году. И этому хочется верить, вот только есть одно но. Точнее один постер с изображением Lamborghini Aventador, который украшает дом главного героя. Дело в том, что автомобиль был выпущен аж в 2011-м, что никак не соответствует декорациям 80-х. И зачем он там появился?