Как Гайдай и Гомиашвили объявили бойкот друг другу 

Режиссёр Леонид Гайдай долго не мог выбрать исполнителя роли Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». На пробы приходили самые известные актёры СССР: Александр Белявский, Леонид Куравлёв, Никита Михалков, Фрунзик Мкртчян, Спартак Мишулин, Владимир Басов. Однако выиграл роль Арчил Гомиашвили. В 1972 году комедия стала лидером кинопроката, её растащили на цитаты, и даже сегодня картина популярна. Но вот отношения между Гайдаем и Гомиашвили остались натянутыми: в течение пяти лет после выхода фильма они даже не здоровались.