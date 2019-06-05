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Как Гайдай и Гомиашвили объявили бойкот друг другу 

Рамблер 3 часа назад
Режиссёр Леонид Гайдай долго не мог выбрать исполнителя роли Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». На пробы приходили самые известные актёры СССР: Александр Белявский, Леонид Куравлёв, Никита Михалков, Фрунзик Мкртчян, Спартак Мишулин, Владимир Басов. Однако выиграл роль Арчил Гомиашвили. В 1972 году комедия стала лидером кинопроката, её растащили на цитаты, и даже сегодня картина популярна. Но вот отношения между Гайдаем и Гомиашвили остались натянутыми: в течение пяти лет после выхода фильма они даже не здоровались.
Фильмы , Актеры , Видео , Александр Белявский , Остап Бендер , Леонид Гайдай , Фрунзик Мкртчян , Владимир Басов , Леонид Куравлев , Арчил Гомиашвили , Спартак Мишулин , Никита Михалков
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