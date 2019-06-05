Нелепое совпадение или злой рок: фильмы, предсказавшие судьбу актеров

Некоторые кинозвезды напрочь отказываются сниматься в фильмах, где их герою суждено погибнуть или пережить чудовищную трагедию. И дело не в излишней суеверности, ведь нередко картины действительно предсказывали тяжелую судьбу актеров, снявшихся в них.

Поймать вора (1955)

Когда культовый детектив Альфреда Хичкока вышел на экраны, Грейс Келли, исполнявшей в нем главную роль, было 29 лет. Могла ли она представить, что спустя почти 30 лет повторит судьбу своей героини, вот только для нее исход станет летальным. В ленте есть сцена, где Келли мчится по трассе, безрассудно нарушая правила, дабы разозлить своего возлюбленного. В реальной жизни в 1982-м Грейс правил не нарушала. Однако, когда актриса за рулем направлялась в Монако, ее хватил удар. Потеряв управление, Грейс вылетела с дороги вниз по склону на 37 метров.

Актриса умерла в больнице на следующий день после того, как ее сняли с системы поддержания жизни.

Без лица (1997)

Больше всего этот боевик запомнился зрителям благодаря неподражаемому дуэту Николаса Кейджа и Джона Траволты , чьим персонажам по ходу сюжета предстоит обменяться лицами и судьбой. Но, несмотря на бешеный успех, эта роль стала роковой для Траволты. По сюжету фильма на руках персонажа актера умирает сын. Тогда Джон еще не знал, что потерю своего героя ему придется пережить в реальности. В 2009-м из-за приступа судорог Джетт Траволта ударился головой о край ванны и моментально скончался на глазах у родителей.

Бэтмен: Начало (2005)