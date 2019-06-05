Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

Нелепое совпадение или злой рок: фильмы, предсказавшие судьбу актеров 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Поймать вора"
Некоторые кинозвезды напрочь отказываются сниматься в фильмах, где их герою суждено погибнуть или пережить чудовищную трагедию. И дело не в излишней суеверности, ведь нередко картины действительно предсказывали тяжелую судьбу актеров, снявшихся в них.

Поймать вора (1955)

Когда культовый детектив Альфреда Хичкока вышел на экраны, Грейс Келли, исполнявшей в нем главную роль, было 29 лет. Могла ли она представить, что спустя почти 30 лет повторит судьбу своей героини, вот только для нее исход станет летальным. В ленте есть сцена, где Келли мчится по трассе, безрассудно нарушая правила, дабы разозлить своего возлюбленного. В реальной жизни в 1982-м Грейс правил не нарушала. Однако, когда актриса за рулем направлялась в Монако, ее хватил удар. Потеряв управление, Грейс вылетела с дороги вниз по склону на 37 метров.
Актриса умерла в больнице на следующий день после того, как ее сняли с системы поддержания жизни.

Без лица (1997)

Больше всего этот боевик запомнился зрителям благодаря неподражаемому дуэту Николаса Кейджа и Джона Траволты, чьим персонажам по ходу сюжета предстоит обменяться лицами и судьбой. Но, несмотря на бешеный успех, эта роль стала роковой для Траволты. По сюжету фильма на руках персонажа актера умирает сын. Тогда Джон еще не знал, что потерю своего героя ему придется пережить в реальности. В 2009-м из-за приступа судорог Джетт Траволта ударился головой о край ванны и моментально скончался на глазах у родителей.

Бэтмен: Начало (2005)

Супергеройский боевик, ставший новым словом в истории экранизации комиксов, оказался пророческим для актера Лиама Нисона. В одной из сцен герой Нисона Анри Дюкард рассказывает своему ученику о трагической смерти любимой жены. В это время на заднем плане зритель может наблюдать сказочный заснеженный пейзаж. Через несколько лет после выхода картины на экран жена Нисона Наташа Ричардсон получила травму головы на горнолыжном курорте. Врачам не удалось спасти девушку, и через пару дней она умерла от эпидуральной гематомы.
Комментарии
Фильмы , Джон Траволта , Лиам Нисон , Наташа Ричардсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ток-шоу — это буря в клизме!»1
Стало известно о трагичном финале «Красотки»
Почему Гурченко перед смертью попала в больницу
«Чернобыль» от НТВ: КГБ против ЦРУ1
Что смотреть в кино с 6 июня
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:00
Почему Гурченко перед смертью попала в больницу
Актеры
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
03:34
Самая большая ошибка Сергея Проханова
Актеры
10:14
Голливудские двойники, которых постоянно путают
Актеры
08:24
Сериалы, которые стоит пересмотреть
Сериалы
02:09
Какими стали юные партнерши Юрия Николаева
ТВ
12:44
Что стало с актёрами фильма «В бой идут одни старики»
Актеры Фильмы
26:17
Как Гайдай и Гомиашвили объявили бойкот друг другу
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение