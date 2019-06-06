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Сиквелы, оказавшиеся лучше оригиналов 

Рамблер 7 часов назад
Редкое продолжение популярной картины выходит лучше оригинала. Как правило, сиквелы если не становятся полным провалом, то существенно разочаровывают фанатов. Но иногда продолжения оказываются ничуть не хуже первой части. Один из самых ярких примеров удачных сиквелов — «Терминатор 2: Судный день» (1991), который продолжил историю «Терминатор» (1984). Если первая часть больше походила на фантастический ужастик, то вторая стала динамичным боевиком, который понравился зрителям даже больше, чем оригинал.
Фильмы , Видео
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